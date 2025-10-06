Депутати от ПП отидоха сами на разпит, посрещнаха ги от ДПС-НН

Председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова дойдоха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Те не бяха разпитани.

"Ние дойдохме тук да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени, каза Кирил Петков. По негови думи държат четирима души в ареста трети месец и не ги викат за свидетели.

На излизане от КПК само след няколко минути Асен Василев посочи, че няма движение по тяхното искане за разпит. Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста, добави той.

Представителите на ПП бяха посрещнати от активисти на "ДПС-Ново начало". Искаме закриване на КПК, защото е "бухалка" на ПП-ДБ, обясни пред журналисти Радослав Ревански, кмет на Белица.