По молба на млад мъж лекар в село Ягода му издава смъртен акт

Майката също била замесена в убеждаването на медика

16.02.2026 | 19:30 ч. 9
Снимка: Пиксабей

Районната прокуратура в Стара Загора разследва необичаен случай от село Ягода, община Мъглиж – трима души са обвинени, че са участвали в издаването и използването на документ за смърт на човек, който всъщност е жив.

Според събраната до момента информация, син и майка са се срещнали с общопрактикуващ лекар. Те го убедили да издаде съобщение за смърт на младия мъж и документът бил изготвен.

След това документът бил представен пред кмет в населено място в област Стара Загора, а на 20 август миналата година е бил издаден акт за смърт.

Майката и синът живеели и работели в Англия и преди няколко дни се върнали в България. Тогава синът подал заявление за смяна на личните си документи, но служители установили, че по данни в системите той се води починал. Така започнало разследването.

По случая вече са разпитани свидетели и са събрани документи. На тримата обвиняеми са наложени мерки – да не напускат страната. Разследването продължава, като заради сложността му е сформиран екип от прокурори от Районната прокуратура – Стара Загора.

млад мъж лекар Ягода смъртен акт
