Младежи биха 60-годишен, полицията с акция в Разград

Специализирана полицейска операция за противодействие на противообществените прояви започва от днес в област Разград, след като снощи младежи биха 60-годишен мъж. Акцията е разпоредена от директора старши комисар Диян Симеонов във връзка със случаи на физическа саморазправа и побой, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Конкретният случай, провокирал спецакцията, е от снощи, когато на тел.112 постъпва сигнал за скандал, последван от побой. Около 21:00 часа полицейски патрул установил на място, че група младежи хвърлят бутилки и заливат с вода прозорци в жилищен блок на улица „Абритус“ в Разград. След отправени забележки към тях от 60-годишен мъж, живущ в блока, извършителите се нахвърлили върху него с юмруци. Криминално проявен 18-годишен младеж нанесъл удари по главата на възрастния мъж, с което му причинил средна телесна повреда – фрактура на носа. Младежът е задържан в сградата на Районното управление в Разград. По случая се води досъдебно производство, посочват от ОД на МВР.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева уточни, че засилената контролна дейност е насочена към установяване и пресичане на подобен род престъпления, както и профилактиране на извършителите им. Специализираната акция ще продължи до отпадане на необходимостта, допълни Георгиева.