Проверяват случай на майка и бебе, получили увреждания от UV лампа

Здравният министър доц. Силви Кирилов изисква незабавен доклад и спешна проверка от директора на Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров“ повод на случай, в който майка и бебе са получили увреждания на очите заради работа на UV лампа в болнична стая.

Министър Кирилов разпореди и проверка на място, която ще бъде извършена от Изпълнителна агенция “Медицински надзор“. Целта на проверката е да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения, ще бъдат наложени санкции, се казва още в съобщението, разпространено от МЗ.

Майка и бебето ѝ са настанени в Инфекциозна болница с COVID, където са получили изгаряния на очите, след като в стаята им е била оставена включена ултравиолетова лампа. По информация на семейството уредът е работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора.

Майката твърди, че от болницата ѝ е било отказано съдействие за допълнителен преглед. Затова тя е напуснала лечебното заведение по собствена инициатива заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина. От Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника.

"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото до преди ден зрението ми беше напълно замъглено – виждах само някакви петна", каза пред Нова тв потърпевшата майка Диана Иванова.

Тя разказа, че детето ѝ постъпило в Инфекциозна болница “Проф. Иван Киров“ около 3 часа сутринта на 13 октомври. Семейството повикало линейка около полунощ, тъй като вдигнало прекалено висока температура за петмесечно бебе и "решихме да се обърнем към професионалисти". При прегледа се оказало, че тестът за COVID е положителен и педиатърът ги насочил към линейка, която ги откарала в болницата.

"В Инфекциозна болница ни настаниха в стая с празни легла. Около 13 часа същия ден ни преместиха в съседно помещение, където имаше други дечица с COVID. Едно момченце беше оздравяло и освобождаваше легло. В предишната стая искаха да настанят ново дете с различна вирусна инфекция и съответно – искаха да се избегне контакт между децата и заразяване", обясни Диана.

Тя беше категорична, че влизайки в новата стая UV лампата вече светела.

"Когато влязох забелязах, че е доста по-светло и светлината е леко синкава. В стаята имаше трима възрастни и три деца - баща с дете на 3 години, майка с новородено бебе на 48 дни и аз с петмесечно бебе. Доколкото ми е известно – само майката и бебето, които бяха на съседното легло, са с поражение от лампата. Все още не съм се свързала с бащата и детето, които бяха на най-отдалеченото легло”, обясни майката.

Диана обясни, че вечерта вече започнала да усеща дискомфорт.

Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил.

"Обясниха ни, че може да причини конюнктивит, раздразнение на очите и други проблеми. Казаха ни, че "често се случвало". Майката до мен каза, че лампата е била пусната от санитар. Искам да уточня, че ключът за лампата не се намира до обичайните ключове за осветление. Той е разположен на много по-високо място и има голям надпис “Не пипай“. Не може случайно някой пациент да го натисне", категорична е жената.

По думите ѝ персоналът на болницата не поел директно отговорност. "Опитаха се индиректно да прехвърлят вината върху пациентите, казвайки, че понякога хората от любопитство натискат бутона".

Пострадалата майка подчерта, че най-вероятно ще търси правата си. "Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се случват. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: „Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново“. И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи".

Директорът на Инфекциозна болница заяви, че е изискал писмени обяснения от дежурния екип и ще се направи проверка по случая.

Министър Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация. Според него са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба от семейството. Достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран, допълниха от пресслужбата.