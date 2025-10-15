ПП-ДБ: От вчера ГЕРБ и ДПС-НН са практически една и съща политическа сила

“Виновник за тази политическа криза е този, който се страхуваше и не поиска да влезе в санитарния кордон срещу Делян Пеевски. Този човек е Бойко Борисов и ГЕРБ”, заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по повод вчерашното изказване на Борисов за преструктуриране на правителството.

По думите на Мирчев в страната има нелегитимен център на власт.

“От вчера и ГЕРБ, и ДПС-Ново начало са практически една и съща политическа сила”, категоричен е Мирчев и отново подчерта, че България се управлява от трима премиери - “Росен Желязков, който отмени заседанието на Министерски съвет, Борисов, на когото много му се иска, и Делян Пеевски”.

“Единственото, което му остава на Бойко Борисов е да отиде във фотостудиото и да се снима до герба с Пеевски”, каза още Мирчев.

Депутатът потвърди, че е изпратил SMS на Борисов след изборите в Пазарджик. Бившият премиер разказа, че Мирчев му написал, че ДПС-НН ги е "изяло" с резултатите си.

"Ние ясно заявихме, че в правителство с Делян Пеевски няма да участваме. Каквото и преформатиране да стане, той все ще участва, така че ние няма как, отговори Асен Василев на въпрос дали ПП-ДБ биха участвали в "преформатирането" на кабинета.

“Решенията оттук нататък са или правителството на премиера Росен Желязков да иска вот на доверие, или да преформатират правителството с нови лица”, предложи Атанас Атанасов от ДСБ.

"Очакваме от мандатоносителя да съобщи на целокупния български народ своето решение", допълни той.

Божидар Божанов от своя страна добави, че политическата криза е придобила системен характер.

"Вчера тази криза влезе в своите екстремни регистри с паническото театралничене на Борисов пред и зад своя партиен актив. Политическата криза е системна заради това, че съдебната власт и репресивният апарат на държавата е превзет от Пеевски. Именно затова политическата система боксува, именно затова на всеки 7-8 месеца се оказва, че изпълнителната власт бива свалена и тя е нетрайна. Тази политическа криза може да се реши, само ако Пеевски бъде изваден от службите и от съдебната власт", допълни Божанов.