НСНИ отличи двама журналисти от Investor Media Group

Двама представители на Investor Media Group – Снежана Стойчева, управител на Imoti.net, и Христо Николов, водещ и журналист в Bloomberg TV Bulgaria, бяха отличени с награди в категория „Журналистика“ от Националното сдружение Недвижими имоти (НСНИ) по време на официалната церемония Inspire to Higher.

Престижното признание подчертава дългогодишния им принос към развитието на професионалната журналистика в областта на недвижимите имоти.

Самият Христо Николов освен водещ на сутрешния блок на бизнес телевизията е и водещ на едноименното предаване “ИмоТиТе” по Bloomberg TV Bulgaria, където всяка неделя от 21:00 часа представя на зрителите най-новите тенденции в строителството, архитектурата и пазара на недвижими имоти. С над 20-годишен журналистически опит, през 2020-а година той беше избран за член на престижната Международна федерация за недвижими имоти /FIABCI/, която обединява професионалисти от над 60 страни.

Снежана Стойчева е управител на първата платформа за недвижими имоти в България – Imoti.net. Тя е анализатор на пазара на недвижими имоти с повече от 12 години опит. Под нейно ръководство през последния четвърт век Imoti.net се превръща от онлайн платформа за обяви в надежден и достоверен източник на информация за всичко, свързано с имотния пазар – покупка, продажба, инвестиции, тенденции и експертни анализи за развитието на сектора.

Тази година е особено значима за Imoti.net, защото сайтът отбелязва две важни годишнини – 25 години от създаването на платформата и 10 години от старта на националния конкурс и бизнес форумите за недвижими имоти – Real Estate Business Forums & Awards.