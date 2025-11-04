Все повече изоставени деца до 3-годишна възраст у нас

С всяка изминала година расте броят на децата до 3-годишна възраст, настанени в приемни семейства. Към края на миналата година те са 516, а до края на септември тази година бройката им нараства до 548 деца, предаде БГНЕС.

Настаняването в приемно семейство, или в дом за резидентна грижа, се предприема само като крайна мярка.

Резидентна грижа (т.е. настаняването на дете в дом) за деца под 3-годишна възраст не е разрешено, освен ако детето не е с трайни увреждания и има нужда от постоянно медицинско наблюдение или медицинска помощ. До края на 2024 г. в такива социални услуги за резидентна грижа за деца с увреждания са настанени 14 деца до 3-годишна възраст, а до края на септември 2025 г. са настанени 13 деца.

В момента в държавата функционират два дома за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването, и които са за настаняване на деца с много тежки увреждания, които изискват постоянна медицинска грижа. В такива домове са настанени 40 деца до 3 г. в до края на 2024 г., а през тази година те са 33.

Расте и тенденцията за настаняване на деца до 3 г. в семействата на близки и роднини. Въпреки че държавата прилага мерки за закрила в семейната среда с цел превенция на изоставянето – като осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ, към края на 2024 г. 136 деца са настанени при роднини и близки. До края на септември тази година броят на такива деца скача на 144.