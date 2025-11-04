Как биха могли САЩ да възобновят тестовете на ядрени оръжия?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да възобнови ядрените опити, възраждайки военна програма от времето на Студената война, която беше преустановена скоро след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Но какво е имал предвид президентът, когато направи това съобщение в публикация в Truth Social?

Той намекна, че съперничещи си ядрени сили провеждат опити и че е от решаващо значение Съединените щати да започнат „да тестват ядрените си оръжия на равна основа“.

Нито Русия, нито Китай, „големите съперници на Америка“, са провеждали ядрени опити, откакто е договорен мораториум. Последният американски опит е бил през 1992 г., Русия е спряла тестовете през 1990 г., а Китай през 1996 г. - същата година, в която е подписан Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити.

Единствените страни, които са провеждали ядрени опити оттогава, са Северна Корея, последно през 2017 г., и Индия и Пакистан, които и двете проведоха подземни опити през май 1998 г.

Последният тест на Великобритания, с кодово име „Операция Бристъл“, се е състоял през 1991 г., а Франция не е провеждала ядрен тест от 1996 г. Единствената останала ядрена сила, Израел, не е признала, че притежава такива оръжия, а единствената индикация, че провежда предполагаем ядрен тест, е от 1979 г.

Тръмп специално спомена, че Русия наскоро е изпитала торпедо с кодово име „Посейдон“, способно да носи ядрено оръжие. Дали това го е убедило да издаде заповед до Пентагона? Той каза:

„С други, които правят опити, мисля, че е уместно и ние да го направим.“

Тръмп публикува заповедта в своята платформа Truth Social.

Ако руското твърдение е вярно, „Посейдон“ е първото торпедо, захранвано от малък ядрен реактор, което би му осигурило практически неограничен подводен обхват. „Посейдон“ е способен да носи ядрена бойна глава, но тестът не е включвал никакъв вид детонация.

САЩ никога не са се отказвали от тестовете на своите ракети, способни да носят ядрени оръжия, независимо дали са базирани в силозни шахти, изстрелвани от подводници или изстрелвани от въздуха, но всяко съвременно изстрелване е проведено с поставена макетна бойна глава.

За да се гарантира безопасността и жизнеспособността на тези оръжия, по-специално плутония, използван като делящ се материал, Америка вместо това използва суперкомпютри за извършване на симулирани ядрени експлозии. Тези лабораторни тестове се извършват от Министерството на енергетиката и Националната администрация за ядрена сигурност, а не от Пентагона. Други държави, притежаващи ядрено оръжие, извършват подобни лабораторни тестове.

САЩ първоначално провеждаха ядрени тестове в атмосферата, предимно на отдалечени атоли в тихоокеанските Маршалови острови, но също и в Невада, на около 65 мили северно от Лас Вегас. Последният такъв тест е бил през 1962 г., след което военните преминават към подземни тестове.

С неотдавнашното натрупване на ядрени оръжия, особено от Китай и Северна Корея, Тръмп изглежда вярва, че мораториумът върху тестовете вече не може да бъде оправдан. Той каза, че Америка има повече ядрени оръжия от всяка друга сила, но че Китай ще навакса след пет години.

Реалността е, че се смята, че Русия разполага с най-много ядрени бойни глави - над 4000, според базираната във Вашингтон Асоциация за контрол на въоръженията, от които около 1718 са оперативно разположени. САЩ имат общо по-малко, с около 1770 разположени. Останалите се съхраняват на склад.

Запасите на Китай няма да се доближат до броя на американските или руските бойни глави през следващите пет години. Според оценки на Пентагона обаче Китай е удвоил запасите си от бойни глави от 300 през 2020 г. на 600 и ще има повече от 1000 до 2030 г., всички от които ще бъдат оперативни.

Какво въздействие би оказало възобновяването на американските тестове върху световния ядрен клуб?

Неизбежно съществува риск Русия и Китай да последват примера им, под запазвайки всякаква надежда за бъдещ договор за намаляване на стратегическите оръжия, включващ както Москва, така и Пекин. Северна Корея може също да се изкуши да извърши атмосферен тест, нещо, което заплаши да направи над Тихия океан през 2017 г.