НОИ ще преразгледа предложението за увеличение на пенсионните вноски

От 1 януари минималната заплата става 620 евро и 20 цента

02.11.2025 | 21:10 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Предлаганото увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта ще бъде обсъдено утре от Надзорния съвет на НОИ. Няма промяна в други параметри на бюджета на общественото осигуряване. Пенсиите ще се осъвременят от първи юли по Швейцарското правило  с между 7 и 8 процента. На по-късен етап ще се изчисли точният процент, пише БНР.

От 1 януари минималната заплата става 620 евро и 20 цента. Предлага се също обезщетението за майчинство през втората година да бъде увеличено до 460 евро и 17 цента. Ако  майката се върне на работа, тя ще получава 75% от сумата вместо сегашните 50%.

В сравнение с тази година, през следващата ще се намали размерът на трансфера от Централния бюджет към този на общественото осигуряване за покриване на недостига и от  42.7%  е планирано да е 39.7%.

Планирани са по-високи приходи от осигуровки. Спрямо тази година ръстът е с над 1 милиард и 100 милиона евро.

НОИ пенсионни вноски майчинство
