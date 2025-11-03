Гуцанов: Пенсиите ще се увеличат по "швейцарското правило"

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов коментира че предлаганото увеличение на осигурителната вноска с два процентни пункта най-вероятно ще бъде прието от Надзорния съвет на НОИ.

Гуцанов добави, че няма промяна в други параметри на бюджета на общественото осигуряване. Пенсиите ще се осъвременят от 1 юли по "швейцарското правило" - между 7 и 8 %, като на по-късен етап ще се изчисли точният процент.

"Помните, че пенсиите през годините назад не бяха осъвременявани, докато сега за втора поредна година, швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени толкова, колкото покаже правилото - около 8%, но това ще стане ясно през първата-втората седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин най-уязвимите в едно много трудно положение - да бъдат засегнати в страната", каза още той.

Социалният министър добави, от три години майчинските за втората година не са се покачвали и е щастлив, че това ще се промени.

“След малко се надявам, че гласуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата през втората година. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и заедно с това да си гледат децата", каза Гуцанов.

Социалният министър добави, че МРЗ се определя така, както е по сега действащия закон и става 1213 лева.

Гуцанов благодари на министър-председателя, на финансовия министър и на колегите си в управлението. "Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание, те ще бъдат намерени за най-уязвимите в страната", обясни министърът.