Почина шефът на БАБХ д-р Светлозар Патарински

С дълбока тъга Министерството на земеделието и храните съобщи за внезапната кончина на д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Д-р Патарински бе изключително отдаден на професионалната си мисия – развитието и укрепването на системата за контрол на храните в страната. Колегите го описват като човек на дълга и професионализма, уважаван заради своите експертни качества и обичан заради човечността и топлотата си.

През годините той остави траен отпечатък върху българската система за безопасност на храните, като работата му се характеризираше с висок професионализъм и личен пример.

За мнозина той беше не само колега, но и вдъхновение за екипна работа и отговорност.

Ръководството и екипът на Министерството на земеделието и храните изразиха искрени съболезнования към семейството, близките и колегите на д-р Патарински, подчертавайки, че неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които са имали привилегията да го познават.

Светлозар Патарински ще бъде запомнен като професионалист, който работеше неуморно за безопасността на храните и благосъстоянието на обществото, и чиято липса ще се усеща дълго в българската аграрна и хранителна общност.