Доналд Тръмп предизвиква световна тревога с обещанието си да възобнови ядрените опити

Доналд Тръмп удвои обещанието си да възобнови тестовете на ядрени оръжия в САЩ за първи път от 1992 година насам, което поражда опасения от нова глобална надпревара в ядреното въоръжаване, водена от САЩ.

"Ще разберете много скоро, но ние ще направим някои тестове“, каза президентът в самолета Air Force One, докато пътуваше от Вашингтон до Флорида в петък и добави: "Други страни го правят. Ако те ще го правят, ние ще го направим“.

В сряда Тръмп предизвика объркване, когато неочаквано обяви в публикация в Truth Social, че САЩ ще възобновят ядрените опити след 33-годишна пауза, само минути преди срещата му на върха с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея, припомня Financial Times.

Оттогава президентът не е направил много, за да разсее несигурността относно намеренията на администрацията или обосновката за този ход.

Връщането към ядрените опити в САЩ би представлявало огромен политически обрат за Тръмп, който подчертава значението на преговорите за денуклеаризация както с Китай, така и с Русия по време на втория си мандат.

Критиците казват, че това би било и ненужно, тъй като Министерството на енергетиката има програма за "управление на запасите“, предназначена да гарантира надеждността на американския ядрен арсенал без нови подземни или атмосферни тестове.

Възобновяването на американските тестове на ядрени оръжия също рискува да вдъхнови други ядрени държави да направят същото, което е потенциално тревожен сценарий за глобалната сигурност.

"Ако Тръмп успее да направи това, той ще отвори вратата към верижна реакция от ядрени опити, каквато не сме виждали от четвърт век“, каза Дарил Кимбъл, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол на оръжията, който описва позицията на президента като "непоследователна, неинформирана и контрапродуктивна“.

По време на пътуване до Азия в петък, министърът на отбраната Пит Хегсет се опита да обясни промяната, заявявайки, че Тръмп е бил "ясен“ относно мотивите си и че Пентагонът и Министерството на енергетиката ще проведат съвместно теста.

"Трябва да имаме надежден ядрен възпиращ фактор и възобновяването на тестовете е доста отговорен, много отговорен начин да направим това. Това прави ядрения конфликт по-малко вероятен, ако знаете какво имате и се уверите, че то работи правилно“, добави Хегсет.

Министърът на отбраната на САЩ не предостави допълнителни подробности, а първоначалното съобщение на Тръмп, в което той заяви, че иска САЩ да възобновят ядрените опити "на равна основа“ с Китай и Русия, изглежда обърка дори висши военни офицери.

На изслушване в Сената в четвъртък вицеадмирал Ричард Корел, който беше номиниран за ръководител на Стратегическото командване на САЩ, отговорно за ядреното възпиране, заяви, че "не би предположил, че думите на президента са означавали ядрени тестове“.

"Нито Китай, нито Русия са провеждали ядрен взрив. Така че не тълкувам нищо в това, нито пък тълкувам нещо отрицателно“, каза Корел.

Роуз Гьотемюлер, бивш преговарящ по контрола върху въоръженията на САЩ, която е преподавател в Станфордския университет, каза, че Тръмп изглежда е бил "подразнен от хвалбите на [Владимир] Путин за програмата "Буревестник“, която е свързана с изпитания на ракети – в този случай ракета с ядрена задвижваща система – а не с изпитания на ядрени бойни глави“.

Всякакви мащабни подземни ядрени опити с експлозиви биха отнели месеци за подготовка и вероятно биха се провели в същото съоръжение в пустинята Невада, където се проведе последният американски опит през 1992 г.

Дори самата възможност за провеждане на тестове предизвиква негативна реакция във Вашингтон. "Доналд Тръмп постави собственото си его и авторитарни амбиции пред здравето и безопасността на жителите на Невада“, каза Дина Титус, член на Конгреса от Демократическата партия от Невада.

"Неговото съобщение не само противоречи на договорите за контрол на въоръженията и неразпространение, които САЩ оглавяват от края на Студената война, но и поставя Невада и всички останали на косъм от токсичната радиация и унищожаването на околната среда", на мнение е Гьотемюлер.

Докато САЩ са провеждали така наречените неексплозивни или "нулеви“ тестове, за да спазят Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити от 1996 г., който са подписали, но не са ратифицирали, Русия и Китай се твърди, че са провеждали тестове с малък добив – ядрени експлозии с ниско освобождаване на енергия.

Коментарите на Тръмп може би са по-скоро за търсене на лостове в преговорите с Китай, Русия и други световни сили, отколкото за твърда промяна в политиката, но те предизвикаха вълна от спекулации.

"Все още сме в режим на изчакване, тъй като коментарите на Тръмп бяха двусмислени“, каза Джеймс Актън, съдиректор на Програмата за ядрена политика в Карнеги фондация за международен мир.

"Ако Съединените щати изпробват ядрена бойна глава, това почти сигурно ще се случи под земята на (предишното име) тестов полигон в Невада. Но последиците ще се усетят много по-далеч. Китай, Русия и Северна Корея почти сигурно ще отговорят по същия начин", добави той.