Тръмп изпраща самолетоносач във Венецуела – отваряйки празнина в Европа

Разполагането на най-новия, най-големия и може би най-способния ядрен суперносач на ВМС на Съединените щати в Карибите подчертава, че може би живеем във време на множество реалности. Дори предишното изречение е напомняне за този факт, пише за TNI журналистът Петер Сичиу.

USS Gerald R. Ford (CVN-78), водещият кораб от нов клас самолетоносачи, все още изглажда някои грешки. Той е най-големият и най-нов самолетоносач. И този репортер не е единствен, който често пише, че е „може би най-способният“, защото. Въпреки че е най-новият, CVN-78 не носи F-35C Lightning II; неговото въздушно крило се състои единствено от F/A-18 Super Hornet. Следователно той не е толкова способен, колкото някои от по-старите самолетоносачи на ВМС, които могат да носят F-35. Разбира се, Super Hornet все още е ефективен многоцелеви самолет, но няма стелт функцията на F-35.

Защо най-новият самолетоносач не може да работи с F-35, когато някои по-стари самолетоносачи клас Nimitz могат? Проблемът е, че самолетоносачът е доставен, преди да е инсталирано цялото необходимо оборудване и софтуер за поддръжка на F-35C. Поне следващият самолетоносач клас Ford, сега отлаганият USS John F. Kennedy (CVN-79), е построен, за да експлоатира F-35C, когато той най-накрая влезе в експлоатация, както ще правят и следващите самолети клас Ford с плоскодънна платформа.

Разполагането на суперносача е истинска дипломация на канонерките на 21-ви век в голям мащаб. В същото време то оставя американския флот напрегнат.

Решението за разполагане на CVN-78 в Карибите беше взето, тъй като изглеждаше, че „мисията е изпълнена“ в Близкия изток. Сега обаче мирът може да не е траен. Миналата година САЩ увеличиха разполагането на самолетоносачи в региона, което остави Индо-Тихоокеанския регион без самолетоносач.

Военноморските сили нямат достатъчно самолетоносачи за тази мисия

На хартия ВМС на Съединените щати разполагат с 11 ядрени самолетоносача; числата обаче не съвпадат.

Марк Кансиан, старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания и пенсиониран полковник от морската пехота, каза пред AP, че обикновено само три от 11-те американски ядрени самолетоносача са в морето във всеки един момент.

Този брой може да бъде увеличен чрез удължаване на разполагането на самолетоносача, което ВМС на САЩ направиха миналата година, за да осигурят почти постоянно присъствие на самолетоносачи в Близкия изток. Многобройни самолетоносачи бяха ротирани в региона; всеки от тях участваше активно в защитата на търговското корабоплаване и извършването на удари по подкрепяните от Иран хуси в Йемен. За разлика от това, освен ако Вашингтон не планира шокови удари срещу Венецуела, не е ясно защо разполагането на самолетоносач изобщо е било необходимо.

Военновъздушните сили на Съединените щати вече успяха да изпратят бомбардировачи B-52 Stratofortress и B-1B Lancer на патрулни мисии близо до южноамериканската държава, която администрацията е обявила за наркотерористична държава, а в Карибите вече действаха множество разрушители с управляеми ракети клас Arleigh Burke. F-35B на морската пехота на САЩ вече действат от Пуерто Рико.

Тръмп твърди, донякъде съмнително, че е сложил край на осем войни. С разполагането на самолетоносач в Южна Америка обаче сега изглежда, че е решен да започне една. Вероятно няма да е бързо или чисто, дори с самолетоносач, който да подкрепя операциите.