Радев пред почетните консули: Разчитаме да популяризирате България

България разчита на усилията на почетните консули от цял свят в страната ни да допринасят за откриване на нови партньорства в сферите на икономиката, търговията, иновациите, образованието, туризма. Страната ни може да е по-видима, като възстанови позициите си и изгради нови сътрудничества у нас и зад граница в условията на динамична геополитическа среда. Това каза президентът Румен Радев по време на среща с ръководството на Асоциацията на почетните консули в България (АПКБ), съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Асоциацията включва представители на повече от 50 държави, в част от които България няма дипломатическо представителство.

По думите на Радев промените и предизвикателствата в глобалната икономика изискват създаването на нови сътрудничества в международен план. Сътресенията в световен мащаб налагат повишаване на устойчивостта на съществуващите партньорства, но и диверсификация в икономическите и търговски отношения, в сферата на енергетиката и туризма, заяви държавният глава и добави, че за България е важно да възобнови партньорствата си с държави и региони, с които е имала изградени дългогодишни двустранни отношения.

Ще продължаваме да разчитаме на ангажираността на АПКБ за установяване на още по-интензивно сътрудничество за популяризирането на България, на нашите културни и научни постижения, възможностите за туризъм, за привличането на нови инвеститори и партньори в нашата страна, подчерта Румен Радев. Като перспективни сектори, бяха откроени области като иновации, образование и туризъм, съобщиха още от прессекретариата.

„Задълбочаването на обмена в образованието и науката дава трайни и дългосрочни резултати, които стимулират контактите между хората и бизнеса“, каза също президентът.

Обща бе позицията, че за да се подобри обменът между държавите, е необходимо ускоряване на процеса по издаване на визи от страната ни, което изисква целенасочени усилия, както за ангажиране на необходимия брой служители, така и за дигитализация на процеса.

Българските компании от сферата на високите технологии и иновациите са изключително успешни и страната ни се утвърждава като център на информационните технологии в Югоизточна Европа, посочи още президентът. По думите му сътрудничествата в технологиите на бъдещето носят ползотворен резултат, когато надхвърлят държавните граници и се мултиплицират на международните пазари.

По време на срещата бе подчертано, че успешното развитие на двустранни отношения, в която и да е сфера от взаимен интерес, изисква България да утвърждава върховенство на правото.

От Асоциацията на почетните консули в България, по чиято инициатива се проведе днешният разговор, изразиха желание за регулярност на срещите с държавния глава с цел установяване на трайно сътрудничество, за да се подпомогне развитието на двустранните отношения в търговската, икономическата, културната и научната сфера.

През септември 2024 г. се състоя Общо годишно събрание на Асоциацията на почетните консули в България. Почетен гост на събранието бе тогавашният министър на външните работи Иван Кондов.