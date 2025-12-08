Учителят Тео: От всеки средноинтелигентен човек може да се направи професор

Навсякъде има злато, което няма кой да извади. Няма кой да го изкара на светло. Това са едни безценни деца. Моята практика показва, че от всеки средноинтелигентен човек може да се направи професор. Основното е да не се изтърва детето. Това казва пред БТА учителят Теодосий Теодосиев (Тео), за чиито ученици се разказва във филма „Социално силните“.

„От школата са излезли много успешни учени. Решихме да откроим тези, които се занимават с най-интересни научни открития“, казва още той. Това е една малка представителна извадка, допълва Теодосиев.

Сред имената в лентата са Петко Динев, който прави камери за НАСА. Теньо Попминчев е откривател на, както той самият го нарича, лазерно швейцарско ножче с лазерна светлина, с което успява да забави толкова движението на атомите, че може да ги снима посредством лазерната светлина. Иван Бъчваров е от физическия факултет (на Софийския университет), в чието подземие има лаборатория, където се обучават учени от цял свят как да работят с лазерна светлина. Участва и Павлин Савов, който живее в Ню Йорк и е работил по струнната теория на Кип Торн, носител на Нобелова награда.

„На нас нищо не ни е дадено даром. Всичко сме постигнали с много кръв, много пот, много сълзи, много лишения, много-много несгоди. В крайна сметка, упоритият труд дава резултат“, казва инж. д-р Петко Динев.

„Моята учителка по физика казваше, че човек се учи, докато е жив. А моята максима е, че човек е жив, докато се учи. Затова се стремя да дам колкото може повече живот – и на децата, и на родителите им. И се получава“, казва Теодосий Теодосиев.

Според Динев въпросът е какво трябва да се случва, за да се върнат младите хора в България: „Трябва да има малко повече справедливост. Трябва да има малко повече смисъл в хаоса, който реално в момента е. Хората нямат доверие, тъй като виждат какво става. Нещата се променят ad hoc. Тоест, всяка минута има нещо, което се случва, което преди това не се е случвало. Няма доверие към политиката, няма доверие към правосъдието. За да го има един бизнес, за да може той да се установи в страната, независимо дали е малък, или голям, се иска стабилност. А такава стабилност, за съжаление, има все по-малко и по-малко“.

"Има една книжка – „Приказката няма край“ на Михаил Енде – просто, защото приказката няма край. При нас е един безкраен хепънинг – това което правим с учениците, за да може една малка България да се представи по-добре от Франция и Великобритания взети заедно, и това са имперски държави. За да имаме спечелени златни медали, точно колкото Франция и Великобритания, значи това не е толкова проста работа.

Това са едни безценни деца. Моята практика показва, че от всеки средноинтелигентен човек може да се направи професор. Основното е да не се изтърва детето, да се работи с него. Трябва много да се общува с него и да му се говори, за да усвои словото. В началото беше словото, така пише в Библията. В противен случай, ако му тикнеш само един таблет в ръцете и не говориш с него, има аутизъм и всякакви такива дивотии. Добрата майка трябва непрекъснато да говори за детето си....

Много беше сложно да изберем кой да влезе във филма, защото всички са много вълнуващи – и като хора, които занимават с наука, и като личности. Търсихме нещо, което да може да се снима с камера, защото знаем, че науката е трудно да бъде снимана, особено пък неща, които са невидими за окото, разказва режисьорът на филма Николай Василев.

Основният виновник, който стои в дъното на филма, е самият Тео. Аз съм от Казанлък и го познавам още от малък. Винаги ми се е струвал странен, защото тогава не съм го разбирал. Но от дистанцията на времето осъзнах, че този човек прави важни неща и е редно те да бъдат споделени с повече хора. По-добре да бъде повод за подражание един успешен физик, отколкото един успешен позьор в социалните мрежи. Затова исках да разкажа за тези златни медалисти, че те не са изтекли в чужбина. Тоест, Тео не произвежда мозъци, които изтичат. Защото вече живеем в свят, който не е локален, а е глобален. Неговите деца, така да се каже, които е отгледал в школата, имат не само планетно мислене, защото един от тях праща камери в космоса, така че всъщност всички снимки, които ще се появят от Луната в бъдеще, са от Петко Динев, който „слага очи“ на НАСА, допълва режисьорът.

А на въпрос дали с всички ученици се гордеете, Теодосий Теодосиев отговаря: "Първият смъртен грях е гордостта. Няма гордост. Има благоговение пред добре свършената работа. Ние се раждаме длъжници. Най-грозното е да се пропилее 10 000 години духовно и физическо наследство – родовата памет. Опитвам се да давам на децата наследството. Сега, до голяма степен, интернет и други медии крадат наследството на децата. На детето трябва да му се даде положителна душевност, да се усвои наследството, да си го потърси. Моята учителка по физика казваше, че човек се учи докато е жив. А моята максима е, че човек е жив, докато се учи. Затова се стремя да дам колкото може повече живот – и на децата, и на родителите им. И се получава".