Делян Пеевски: Досега бях добър, сега съм лош

“Всеки има право да подкрепя своите партии – както те имат избиратели, и ние и ние имаме избиратели. Омраза ги съветвам да не сеят, омраза към ДПС – показаха по екраните мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми, това няма да им го позволя аз като техен лидер. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза", каза Пеевски и предупреди опозицията в лицето на ПП-ДБ да не делят хората” и добави: “Власт се взима или дава на избори", каза Пеевски.

Депутатът добави, че оставка могат да му искат само неговите избиратели, “а те тепърва ще ми дават по-голямо доверие и го виждаме всички”.

Лидерът призова хората да не сеят етническа омраза. "Ако сеят омраза, ще пожънат омраза", закани се Пеевски.

Пеевски добави още, че ще подкрепи изтеглянето на бюджета. "Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме. Щом бюджетът е добър за хората - ще бъде подкрепен от нас".

"Хората, които до вчера ми стояха в кабинета, пиеха си кафетата и ми “подгъзурваха”, седяха ми в скутчето и ми се молеха", каза Пеевски по повод думите на Костадинов, че БСП още седи в скута му.

“Досега бях добър, сега съм лош”, каза още депутатът.