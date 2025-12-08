Радост за малки и големи: Ледената пързалка в София приема първите си посетители

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 14 / 14

Броени дни, след като официално отново заработи, най-големият леден парк в България се радва на своите първи посетители.

Леденият парк в София тази зима се разширява с още един декар, с дължина на алеите вече над един километър и с промоционални семейни и групови билети с намаление.

Свързани статии Леденият парк на София тази зима ще бъде с още по-голяма площ

Пързалката отново превръща голяма част от градината в огромна спортна арена, а жители и гости на града ще могат да ползват атрактивното съоръжение поне до 15 февруари.

Паркът има три ледени полета и множество алеи, около които любителите на пързалянето с кънки ще могат да се радват на хобито си.

Около пързалките е изграден Коледен базар, къщички с традиционни храни и напитки, сектор за презентации и за провеждане на събития под егидата на Столична община и много други. На място има инструктори, които ще преподават начални уроци, ще работят по програма за деца и ще следят за безопасността на посетителите.

Вижте емоции от пързалката в галерията на фотографа Димитър Кьосемарлиев