Радост за малки и големи: Ледената пързалка в София приема първите си посетители

Тя ще работи до 15 февруари

08.12.2025 | 15:53 ч. 4

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Броени дни, след като официално отново заработи, най-големият леден парк в България се радва на своите първи посетители.

Леденият парк в София тази зима се разширява с още един декар, с дължина на алеите вече над един километър и с промоционални семейни и групови билети с намаление. 

Пързалката отново превръща голяма част от градината в огромна спортна арена, а жители и гости на града ще могат да ползват атрактивното съоръжение поне до 15 февруари. 

Паркът има три ледени полета и множество алеи, около които любителите на пързалянето с кънки ще могат да се радват на хобито си. 

Около пързалките е изграден Коледен базар, къщички с традиционни храни и напитки, сектор за презентации и за провеждане на събития под егидата на Столична община и много други. На място има инструктори, които ще преподават начални уроци, ще работят по програма за деца и ще следят за безопасността на посетителите. 

