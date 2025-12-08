Теменужка Петкова: Бюджет’26 ще даде възможност да влезем достойно в еврозоната

“Благодаря на синдикатите и бизнеса за възстановения диалог и за постигнатото в резултат на проведения през последните няколко седмици диалог. Днес, проектът на закон за държавен бюджет за 2026 година да получи почти пълната подкрепа и на синдикатите и на работодателите”, заяви слес тристранната среща финансовият министър Теменужка Петкова.

Министърът добави, че въздържането на АИКБ по бюджета е нормално. Петкова припомни постигнатото по втория вариант на бюджет: изключва се увеличаване на вноската за фонд “Пенсии“, отпада увеличението на данък дивидент, отпада въвеждането на т.нар. СУПТО.

“Трайно незаетите близо 5500 щатни бройки в държавната администрация ще бъдат съкратени до 2028 година, така че администрацията да бъде оптимизирана и да работи по-успешно”, коментира финансовият министър.

Петкова е категорична, че Бюджет 2026 ще даде възможност на България да влезе спокойно и достойно в еврозоната.

Социалният министър Борислав Гуцанов отбеляза единодушието относно бюджета на ДОО. Той настоя да не се слага държавната администрация под общ знаменател.

Позицията на КНСБ

“Този е приемливият бюджет, който трябва да получи съгласие, той дава увереност, че при малко по-свити приходи и разходи от предходния вариант, един дефицит, който е позволен, ние ще можем да минем през 2026 година”, отбеляза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

“С над 3 млрд. евро вземаме дълг, което е равно на половината капиталова програма на бюджета, не финансираме социални плащания, а финансираме инвестиционното намерение на правителството или голяма част от него. Не виждам драма да вземем дълг за 2026 и този дефицит, за да можем да финансираме капиталовата програма”, добави Димитров.