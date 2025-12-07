Почти 50% подкрепа за предложението за ограничаване на населението в Швейцария

Планът на десницата Народна партия на Швейцария за ограничаване на населението до 10 милиона души получава подкрепата на почти половината от страната, според анкета, проведена преди очакваното гласуване през следващата година. Партията, която отдавна води кампания срещу имиграцията, твърди, че прекалено бързият растеж на населението претоварва жилищния сектор, транспорта и обществените услуги. Подкрепата се наблюдава въпреки призивите на правителството към избирателите да отхвърлят плана, като предупреждава, че строгите ограничения ще навредят на икономиката и просперитета, тъй като швейцарските компании разчитат на чуждестранни работници, пише Bloomberg.

Проучването, проведено от вестникарската група Tamedia/20 Minuten и публикувано в неделя, показва, че 48% от населението планира да гласува в подкрепа на плана. Поддръжниците твърдят, че референдумът ще се проведе още през юни, но правителството все още не е потвърдило тази информация.

Народната партия успя да наложи гласуване,

след като събра над 100 000 подписа, което е необходимото условие за провеждане на плебисцит. Швейцария в момента има малко над 9 милиона жители. Според предложението на партията, правителството ще трябва да се оттегли от международни споразумения, включително договора си за свободно движение с Европейския съюз, когато се достигне границата от 10 милиона. Според настоящите прогнози това може да се случи още през 2035 г.

Швейцария преживява десетилетия на растеж на населението, като чужденците вече съставляват около една четвърт от жителите. Това разпали антиимигрантските настроения, включително около наемането на чужденци от мултинационални компании, които не могат да намерят достатъчно работници на местно ниво. Поддръжниците на инициативата посочват примери като цените на жилищата в Цюрих, които са скочили до нива, надминаващи тези в Лондон и Париж .