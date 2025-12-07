IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Синът на Арнолд Шварценегер, Кристофър, е копие на полубрат си Джоузеф Баена

Двамата не са в близки отношения, въпреки че са на една възраст

07.12.2025 | 17:32 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Синът на Арнолд Шварценегер, Кристофър, поразително прилича на полубрат си Джоузеф Баена. 

Кристофър претърпя впечатляваща физическа трансформация, сваляйки много килограми през последните години.

Сега, след като отслабна, се вижда и голямата прилика на Кристофър с извънбрачния син на Арнолд – Джоузеф.

Младите мъже поразително много си приличат, въпреки че са от различни майки. 

Кристофър е най-малкото от четирите деца на Шварценегер и бившата му съпруга Мария Шрайвър (на основната снимка), а Джоузеф е плод на връзката на Арнолд с домашната прислужница Милдред Баена. 

Шварценегер има едни от най-снажните и запомнящи се физически характеристики на тялото в Холивуд и очевидно ги е предал на двама от тримата си синове.

През годините Джоузеф е споделял интереса си към културизма и актьорството, решение, което го сближава с баща му.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Арнолд Шварценегер
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem