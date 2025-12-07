Синът на Арнолд Шварценегер, Кристофър, е копие на полубрат си Джоузеф Баена

Синът на Арнолд Шварценегер, Кристофър, поразително прилича на полубрат си Джоузеф Баена.

Кристофър претърпя впечатляваща физическа трансформация, сваляйки много килограми през последните години.

Сега, след като отслабна, се вижда и голямата прилика на Кристофър с извънбрачния син на Арнолд – Джоузеф.

Младите мъже поразително много си приличат, въпреки че са от различни майки.

Кристофър е най-малкото от четирите деца на Шварценегер и бившата му съпруга Мария Шрайвър (на основната снимка), а Джоузеф е плод на връзката на Арнолд с домашната прислужница Милдред Баена.

Шварценегер има едни от най-снажните и запомнящи се физически характеристики на тялото в Холивуд и очевидно ги е предал на двама от тримата си синове.

През годините Джоузеф е споделял интереса си към културизма и актьорството, решение, което го сближава с баща му.

