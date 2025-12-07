Европа е изправена пред най-трудния момент в опитите си да избегне разрив със САЩ

В 33-страничната Национална стратегия за сигурност, подписана от президента Доналд Тръмп, Белият дом заяви, че Европа рискува да бъде унищожена, ако не промени културата и политиката си.

Основната цел на континента е да избегне ситуация, в която осакатеният Зеленски бъде принуден от САЩ да изтегли войските си от украинския Донбас и да се съгласи на сделка без сериозни американски гаранции за сигурност, пише Bloomberg.

За британеца Киър Стармър, французина Еманюел Макрон и германеца Фридрих Мерц моментът, в който техният ключов съюзник отправи последната си критика – много подобна на скандалната реч на вицепрезидента Дж. Д. Ванс в Мюнхен през февруари – беше показателен. Тя дойде точно когато войната на Русия в Украйна навлиза в потенциално решаваща фаза.

Европейските лидери са дълбоко загрижени от усилията на САЩ да сключат споразумение, което е изготвено с Русия и би представлявало капитулация от страна на Запада. Това разби доверието в администрацията на Тръмп на континента и повдигна по-съществени въпроси: Трансатлантическият алианс се разпада – може ли Европа да се защити сама?

Европейските дипломати понякога сравняват управлението на политиката на Тръмп по отношение на Украйна с возене на влакче на ужасите. В момента те са изправени пред особено стръмен спад.

Съюзниците на Киев се надяваха, че Украйна е на „по-добро място“, каза Стармър пред Bloomberg през октомври. Те бяха преминали през препирнята между Тръмп и президента Володимир Зеленски в Овалния кабинет и срещата му на върха в Анкъридж с руския президент Владимир Путин . САЩ сякаш заеха по-твърда позиция срещу Москва, налагайки санкции на големите ѝ енергийни компании.

Ако Киев можеше да бъде подкрепен военно и финансово през зимата, поддръжниците на Украйна очакваха икономическите трудности на Русия да се засилят през следващата година, губейки Путин от преговорното си влияние.

И все пак европейските чиновници винаги са били наясно, че ще има още неуспехи. Миналия месец такъв се случи. Появи се нов мирен план между САЩ и Русия, който ги принуди отново да посегнат към стратегията си за публично приветстване на американските усилия и разчитане на Путин да ги провали.

Този подход сега се тества до краен предел. И не е ясно дали има план Б.

В своя стратегически документ, САЩ заявиха, че европейските представители „имат нереалистични очаквания за войната“ и изразиха съжаление, че континентът страда от „липса на самочувствие“, която е най-очевидна в отношенията му с Русия.

Но европейците виждат потенциално различна динамика този път. Европейските дипломати съобщават, че комуникацията с американската и украинската страна не е била лесна напоследък. Те също така са все по-подготвени за перспективата Тръмп да се оттегли, ако не успее да постигне споразумение.

Междувременно Зеленски е подложен на натиск както от САЩ, така и от вътрешен корупционен скандал, който доведе до промени в екипа му, потенциално отслабвайки способността на Киев да се противопостави на лоша сделка, каза един от официалните лица.

Също така остава неясно дали Европа ще успее да изготви жизнеспособен план за продължаване на финансирането на подкрепата за Украйна. Предложението за използване на замразени активи на руската централна банка за финансиране на Киев остава под въпрос, като Белгия го подкрепя, а САЩ се противопоставят.