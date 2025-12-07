Ситуацията на бойното поле се влошава за Украйна

Няколко часа преди срещата с американски официални лица в Москва миналата седмица относно плана им за прекратяване на войната, президентът Владимир Путин заяви, че руските сили са превзели стратегическия украински град Покровск след месеци на бойни действия.

Реалността беше по-неясна. Части от града все още бяха оспорвани, според картите на бойното поле и украинската армия. Но твърдението на Путин, макар и преждевременно, отразяваше тенденция, която оформяше неговия непреклонен подход към преговорите: руските сили напредват.

„Руснаците наистина имат преимущество“, каза Емил Кастехелми, военен анализатор от базираната във Финландия Black Bird Group. Украйна все още не е в положение, в което трябва да капитулира, каза той, но „изглежда достатъчно слаба, за да руснаците да смятат, че могат да наложат своите изисквания“.

Путин е наредил на руската армия да се подготви за зимни боеве, като след преговорите с американски официални лица даде да се разбере, че не отстъпва от твърдите си искания, пише The New York Times. Специалният пратеник на президента Тръмп, Стив Уиткоф, проведе поредица от дискусии в Маями с украинската делегация, които и двете страни определиха като „конструктивни“.

Русия използва над 650 дрона и 51 ракети срещу градове в Украйна

в атака, която започна през нощта срещу петък и продължи до събота сутринта, съобщиха украински представители.

През последните седмици руските сили напреднаха на няколко фронта. Те са на ръба на превземането на Покровск, някогашен логистичен център в източния район на Донецк, и почти обкръжиха съседния му град Мирноград. Те се движат по-бързо в южния район на Запорожие. Те се приближават до североизточния град Купянск и постигат успехи около източния град Сиверск, според карти на бойното поле, анализатори и войници.

Напредъкът е бавен и скъп, както по отношение на човешки живот, така и на оборудване. Украински представители и анализатори казват, че Путин може да е все още на години разстояние от постигането на териториалните си цели. Основната сред тях е превземането на останалата част от Донецка област, което би дало на Русия цялата по-широка източна украинска област, известна като Донбас.

Но темпото на Русия се ускорява и постепенните действия започват да се натрупват.

Според картата на бойното поле, поддържана от DeepState, украинска група, свързана с военните, през ноември московските сили завзеха 505 квадратни километра или близо 200 квадратни мили територия, в сравнение с 267 квадратни километра или около 100 квадратни мили през октомври.

Засега Украйна изглежда разполага с достатъчно ресурси, за да предотврати срива на фронтовата линия. Но тя се огъва. Путин предложи Украйна, изправена пред недостиг на работна сила и несигурност относно западната помощ, да се съгласи с исканията му, преди войната да се влоши още повече.

В интервю за индийски новинарски канал, публикувано в четвъртък, руският лидер заяви, че Русия ще завземе допълнителна територия в Донецк с всички необходими средства.

Лятната офанзива на Кремъл, която имаше за цел да превземе целия Донецк, доведе до ограничени успехи. Но от есента насам ситуацията започна да се обръща в полза на Русия. След месеци бомбардировки на Покровск с артилерия, дронове и планируващи бомби, руските сили пробиха през редица села и селища, за да си проправят път към града.

Руските сили изпращат дронове „Молния“ с фиксирани крила и вълни от мини дронове камикадзе, които носят експлозиви, каза той, добавяйки, че Украйна няма нищо сравнимо в масово производство.

Руските сили виждат Покровск като трамплин към Славянск и Краматорск, два силно укрепени града в Донецк, които Украйна все още контролира.

Някои анализатори поставят под въпрос решението на Украйна да продължи да се сражава в Покровск и да понесе тежки загуби там. Анализатори и някои украински войници заявиха, че Киев може би се опитва да удържи позициите си, за да не подхрани руската нарратива за неизбежна победа, докато мирните преговори се засилват. Оставането в Покровск също може да увеличи загубите на руските сили.

Тъй като Украйна е концентрирала толкова много ресурси в тази битка, според анализатори руските сили са забелязали възможност другаде по 75-милната фронтова линия, в югоизточната област Запорожие.

Руските сили са напреднали сравнително бързо там през последните седмици, като през ноември са превзели около 75 квадратни мили около град Хуляйполе, което е почти 40% от общата територия, спечелена от Москва през миналия месец, според DeepState.

Настъпването на зимата може да забави темпото на напредъка на Русия по по-широкия фронт, а също и движенията на Украйна. Но Русия разполага с изглеждащ безкраен резерв от войници и е готова да понесе тежки загуби в стил на водене на война, който е сравняван с месомелачка.