Плевнелиев: Царят, Борисов и Горанов помогнаха най-много за еврото

С първите български евробанкноти ще си купи каска и ски обувки

08.12.2025 | 09:40 ч. Обновена: 08.12.2025 | 09:40 ч. 145
БГНЕС

Президентът Росен Плевнелиев (2012-2017) не скри ентусиазма си от предстоящото приемане на единната европейска валута. Страната ни ще приеме еврото съвсем скоро - на 1 януари 2026 година. По думите на Плевнелиев страна ни става член на един клуб на по-богати и развити страни.

“Това беше една мечта, за която обаче трябваше да си извървим трънливия път”, каза пред bTV президентът.

Плевнелиев обаче открои три имена, които според него са помогнали най-много по “заключването” на процеса. Това са Симеон Сакскобургготски, Бойко Борисов и Бладислав Горанов.

“Благодаря на всички, които подкрепиха правителството през последната година, което помогна не само за еврозоната, но и за Шенген”, добави Плевнелиев.

"Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите пари и за нашите банки. Отиваме в едно сигурно пристанище, но зависи от нас накъде ще плуваме и накъде ще насочим кораба си. Реформи и инвестиции - са нещата, които сами трябва да свършим. Еврото само ще ни помогне”, категоричен е президентът.

Плевнелиев добави, че с първите български евробанкноти ще си купи каска и ски обувки.

Росен Плевнелиев Шенген еврозона ЕС клуб на богатите евро Царя Бойко Борисов
