Покровск: Градът, който промени войната в Украйна

Войниците, идващи в обратната посока, изглеждаха точно като украинското поделение, излизащо от Покровск след 15-дневно разполагане. Носеха същите сини ленти на ръкавите и носеха същото оборудване. Един от четиримата мъже каза: „здравей“.

Но минути по-късно по радиото се чу предупреждение:

„Внимавайте, във вашия район има група руски шпиони.“

Вътре в Покровск разделителните линии на градската война са избледнели. На тяхно място е мъгла от подозрение, ужас и хаос, с малки групи руски шпиони, разпръснати с украински отбранителни сили.

Руснаците се промъкват през пролуките на фронтовата линия,

облечени в цивилни дрехи или каращи велосипеди. Дронове царуват в небето. Но от своите землянки украинските войници възродиха библейската практика на шиболетите – кодови думи, трудни за произнасяне от руските шпиони.

В понеделник Москва заяви, че е превзела града след 18 месеца брутална война. Киев отрича твърдението. Но дори и Покровск да не е паднал, това е само въпрос на време.

И военните стратези както в Украйна, така и в НАТО ще трябва да се адаптират към нов стил на градска война, където – подобно на термити – настъпваща сила разяжда защитниците отвътре навън.

„Съществува този феномен на „демеханизация“ на войната“, каза Емил Кастехелми, анализатор във финландската Black Bird Group. Преди две години колони от танкове и пехота щяха да се опитат да обкръжат Покровск или да принудят украинските бригади да се оттеглят, както направиха в Бахмут.

Но воденето на война се промени. Днес разпространението на дронове означава, че всяка подобна концентрация на сили е изправена пред бързо унищожение.

Първо, руски разузнавателен дрон проучва за пролуки в отбраната на Украйна на фронтовата линия, които са се увеличили с недостига на човешка сила и невъзможността на войските на Киев да се движат, без да бъдат нападнати.

Промените във времето носят проблеми. Когато слънцето грее, Украйна може да ограничи броя на руските шпиони, влизащи в града, до около 10, каза един украински командир пред Hromadske, местен новинарски уебсайт. Но когато е дъждовно или мъгливо, до 40 могат да пробият.

Около 300 шпиони са стигнали до града до края на ноември, според украинския президент Володимир Зеленски. Войници на място казаха, че числото вероятно е по-високо.

Хаос и недоверие в Покровск

Deep State, надеждна картографска услуга, базирана в Украйна, показва, че Москва сега държи поне половината от града, покривайки югоизточната част, докато сивата зона се простира през останалите квартали. Нищо не е изцяло под контрола на Киев.

Понякога разделени само на няколко метра в разрушени сгради без покриви и на разстояние, от което да чуят глас, през обстрелваните от снаряди пътища, двете страни се надпреварват да идентифицират и елиминират заплахите.

„Когато защитниците на Украйна подозират, че руско поделение е наблизо, те могат да ги извикат със „специални думи, които да произнесат, като тест“, каза Сергей, украински войник, възстановяващ се в болница след прекаран инфаркт в Покровск.

От своя страна, руските шпиони понякога стрелят по всеки, който им пресече пътя, независимо дали е войник, или цивилен.

Покровск остава уязвим

Неспособна да внесе доставки на боеприпаси, храна и вода, Украйна се обърна към безпилотни превозни средства (БПМ). Но те могат да превозват по-малко от колите, които замениха – и дори те издържат ограничено време. БПМ „Термити“, използвани от поделението на Иван, оцеляха само четири мисии, преди да бъдат унищожени.

С насочването на битката към инфилтрация, украинските пилоти на дронове се превърнаха в най-ценната цел: в края на краищата, само те можеха да забележат – и да ударят – малките групи руснаци, които се промъкваха в града.

Обикновено пилотите са базирани някъде в задната част на пехотата на фронта. Това осигуряваше известна защита. Но с напредването на руските инфилтратори дълбоко в тила, пилотите на дронове започнаха да търпят най-висок процент на жертви.

Покровск, който в миналото е бил ценен логистичен център, все още се описва като потенциална отправна точка за бъдещи руски атаки срещу градовете Краматорск и Славянск, които представляват крепостния пояс и контролират останалата част от Донбас, принадлежаща на Украйна.