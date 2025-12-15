От "Възраждане" са "за" да има изцяло машинно гласуване

Партия "Възраждане" подкрепя гласуването на избори да става само с машини, каза днес на пресконференция във Варна депутатът Коста Стоянов.

По думите му трябва обаче да има и гаранции, че ще се броят само бюлетините, които излизат от машините, без участието на флашки в обмена на информация. Партията защитава и позицията за пълен преглед на избирателните списъци в страната и осъвременяването им, допълни Стоянов.

Неговата позиция беше, че едва ли ще има промени в Избирателния кодекс преди предсрочните избори, които се очаква да се проведат напролет. По думите му за такива промени е нужна политическа воля, но мнозинството в настоящото Народно събрание няма такава.

"Възраждане" ще продължи да настоява България да не влиза в еврозоната и левът да бъде запазен, каза още народният представител, предава БТА.

По думите му поради тази причина партията иска президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Стоянов посочи, че страната ни не трябва да влиза в Еврозоната, макар че е възможно да има финансови загуби заради смяната на системите.

По-добре сега да загубим малко пари, отколкото всички българи да страдат след това, бе позицията на народния представител.

За протестите, заради които правителството подаде оставка, Стоянов посочи, че са били надпартийни. Опитите на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) да „яхне“ недоволството не се получиха, каза депутатът. Той изрази надежда, че енергията от протестите ще бъде запазена и това ще доведе до повишаване на избирателната активност, което да обезсмисли купения и корпоративния вот.

Ако президентът Румен Радев наистина планира да прави нова политическа формация, е редно да го стори сега, преди съставянето на служебния кабинет, допълни Стоянов. По думите му в противен случай няма да има равнопоставеност между партиите, които ще се явят на избори. Стоянов посочи още, че би било добре, ако при съставянето на служебен кабинет президентът не се обърне към ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, но и запази дистанция от ПП-ДБ.