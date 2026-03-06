Спиха 46 кг марихуана в тайници на кола на ГКПП "Капитан Андреево"

Мъж с двойно гражданство - сръбско и албанско, е привлечен като обвиняем от Окръжната прокуратура в Хасково за опит за контрабанда на близо 46 килограма марихуана през граничния пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от прокуратурата.

Наркотикът е открит на 4 март т.г. при проверка на автомобила, с който е пътувал 61-годишният мъж от Сърбия през България за Турция. Тя я извършена от митнически служители и гранични полицаи със служебно куче, съобщиха по-рано от пресцентъра в свиленградското звено на Агенция „Митници“. Автомобилът е селектиран за обстоен оглед чрез оперативен анализ за щателна митническа проверка.

Наркотичното вещество, което е реагирало при наркополевия тест на марихуана, е извадено от изградени тайници във фабрични кухини в пода и броните на колата. То е било разпределено в 107 пакета. Стойността на пратката по цени за нуждите на съдебната система се изчислява на 374 347 евро, уточниха от Митниците.

С постановление на наблюдаващия прокурор по досъдебното производство, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда да му бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предходното голямо количество марихуана, разкрито на граничния ни с Турция пункт „Капитан Андреево“, при съвместна операция на митница, прокуратура, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност (ГДБОП) и "Гранична полиция", е от осми януари тази година. Предотвратеният опит за контрабанда тогава бе за на 739 кг. марихуана за над 6 млн. евро.