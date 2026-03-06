Борисов пак захапа Радев: Обградил се е с децата и внуците на червената олигархия ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов провери изграждането на културен център в Пловдив, но въпреки това отново коментира предстоящите парламентарни избори и Румен Радев.

“Като дойдат избори, хората трябва да мислят с главите си. Само в Пловдив направихме три стадиона, две спортни зали, плувни басейни”, похвали се Борисов, който беше в компанията на кмета на Пловдив и зам.-кмета на града.

Лидерът на ГЕРБ каза, че ще “изтърпи” още 1-2 служебни правителства, а после продължава работата си. “Шефът на АПИ бил уволнен, явно има голямо значение за честността на изборите”, коментира Борисов.

"Пловдив е град, в който много неща са направени, продължаваме да надграждаме. Ако ме искат - мога да стана водач, нека си подредят една добра листа. Ще се съобразяваме с местните желания и кадрите, които могат да надградят парламента", допълни Борисов.

Радев и червената олигархия

Борисов и този път не подмина Румен Радев, коалицията му и членовете в нея.

"От това, което видяхме, ако са с Гълъб Донев и Митко Стоянов, не виждам как ще ни победят. Румен Радев го играе като Царя - същата кампания. Не знам социолозите какво мерят - без да знаят хората в партията му, какви са приоритетите му. Радев се е заобградил с внуците и децата на червената олигархия с червените куфарчета”, на мнение е бившият премиер.

“Мен, който и дойде да протестира, ме намира в Банкя - къщата, където съм се родил. Аз никога не съм ползвал нито държавно жилище (освен като премиер заради охраната), нито като кмет, нито никога в живота си, нито държавно нито общинско", каза той и запита коя е олигархията.

Борисов коментира и поредните рокади в МВР. "Горкото МВР! Идва една власт - омита всички, редовите служители им остава само да се привеждат и да чакат нови началници. Разбирам да се сменят хора, свързани с МВР, но да слагат по-добри. В случая не слагат по-добри, а шефове, срещу които е имало протести”, каза още партийният лидер.

"Когато Пламен Узунова и Копринков подреждат МВР, как ще е здравословно. Румен Радев се е разбрал МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата”, каза още Борисов.

“Нека оставим служебния кабинет да изконсумира радостта от двата месеца управление, да и се нарадват. По темите, които изискват национален консенсус - вчера дадох пример как се прави. Българите не обичат война и искат да живеят спокойно. Докато в Иран и Украйна има кръвопролитни войни, да застанеш на национална позиция на НАТО и ЕС, е трудно, но от ГЕРБ застанахме с лицето си”, каза още Борисов.

Той е на мнение, че е редно президентът Илияна Йотова да свика КСНС и да се търси консенсус.

"Гюров вчера побегна от срещата с американците. Вместо да застане и да каже, че е нормална среща във военна обстановка. От кого се криете", попита Бойко Борисов.