Нова криза в столицата: След боклука, София не се справя и със снега

Кризата с боклука в София продължава вече няколко месеца. Към нея се прибавиха и проблемите със застудяването на времето и падналия вчера сняг, съобщи кметът на район “Красно село” Цвета Николаева.

В предаването “България сутрин” районният кмет заяви, че днес ситуацията е стабилизирана, защото основните пътни артерии са изцяло проходими.

”Вчера сутринта нещата не изглеждаха така, защото дружеството, което пое нашата зона да бъде почистена, няма достатъчно техника. Те я поеха на 23 декември официално със сила от 1 януари тази година. Не е реалистично да мислим, че снегорините седят на склад и чакат някой да ги купи. Поради тази причина е необходимо и технологично време", каза Николаева.

"Вчера бяха влезли само три снегорина в района. До 9:30 ч. дори "Цар Борис III", който е основна пътна артерия, не беше почистен. Получихме над 300 сигнала. Огледах района с Инспектората и "Софекострой", за да преценим как да действаме, защото когато се изпуснат първите два часа на обработка, изключително трудно става. "Софекострой" има поет ангажимент и към Южната дъга", допълни кметът на “Красно село”.

Няма достатъчно техника

Николаева добави, че е трудно, когато вали сняг, който е 30-40 см.

"Техниката трудно обработва, но аз съм свикнала, че в момента, в който има снеговалеж от три до пет сантиметра - да е почистен до асфалт до 8 ч. сутринта. Но е факт, че няма достатъчно техника и това е основният проблем. Когато не могат да влязат осем снегорина, които са необходими са района, а влязат три - няма как да се спази това. На вчерашната среща ме увериха, че са започнати процедури. Не мога да лъжа, че всичко е наред, когато то не е наред", коментира кметът пред Bulgaria ON AIR.

Николаева поясни, че във вчерашния ден почистването около детските градини и училищата е било изцяло поето от тях. Фирмата, която има ангажимент, не се е справила и с изчистването на спирките за градския транспорт.

“Имаме два уреда за разпръскване на сол и всичко останало е на ръка. Днес ще бъдат разпръснати два камиона сол, което мен ме притеснява, защото ние до момента сме имали определени пропорции сол, която сме поръчвали. Не разполагаме и с неограничен бюджет. Но виждам, че и в цяла София има проблем", добави районният кмет.

Кризата с боклука в София

"Ние не сме спирали да имаме график за боклука, въпреки че той не се изпълняваше от началото на кризата. Районът е разделен на подзони. Битовият отпадък се изхвърля по веднъж на ден, при условие, че до 4 октомври това се случваше по 2 пъти на ден. Около 40 тона се събират горе-долу за ден, 20 тона се натрупват ежедневно. Хората също вече се съобразяват, много повече се ползва разделното събиране. Това е голяма стъпка и помощ към нас", подчерта Николаева.

На 29 декември тя получава писмо, в което се съобщава, че е сключен договор със "Софекострой".

"Към писмото няма прикачен файл за договора и спецификацията. Не знам какво е подписано. Нямаме добра комуникация, нямаме индивидуални срещи със зам.-кметовете, с кмета на София. На едната ми ръка се броят пътите, в които съм ходила на среща. За мен всеки проблем в района е значителен. От 6 октомври постоянно ми се правят "номера" - пишат ми се не много адекватни SMS-и, че кризата не е мой проблем, да спра да информирам гражданите. Изпратени са от ръководството", разкри тя.

Николаева е категорична, че има кметове, които се ползват с привилегии и това е видимо. “Аз съм изолирана и с мен не се комуникира, само ми се пращат писма”.

Попитана откога срещите със СО са намалели, тя отговори: "След проблема с "Балкантон" - когато отидох да защитя гражданите, които искаха сградата на "Балкантон" да остане".

