BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Пациентка пострада при катастрофа на линейка в Завет

Шофьорът е загубил управление и се е ударил в дърво

12.01.2026 | 10:47 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Пациентка е пострадала при пътнотранспортно произшествие с линейка. Инцидентът е станало около 01:20 часа снощи на път за Спешна помощ в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Водачът на специализирания автомобил е изгубил контрол над управлението, напуснал е пътното платно и се е ударил в дърво. В резултат на произшествието по непредпазливост е причинена средна телесна повреда на транспортираната 62-годишна пациентка от Завет, която е със счупена лява глезенна става.

При катастрофата са нанесени значителни материални щети по линейката. Пробата за употреба на алкохол на 39-годишния шофьор е отрицателна. По случая се води досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград.

При катастрофа снощи в Разград един човек загина, а няколко пострадаха. 

линейка катастрофира пациентка ранена
