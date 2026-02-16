Тийнейджър, притежаващ колекция от кукли "Чъки", уби баща си

Британец се призна за виновен, че е убил баща си, а след това е нападнал майка си и своя брат или сестра (не е уточнено).

20-годишният Фабио Ботрос се призна за виновен по обвинения в непредумишлено убийство и причиняване на тежка телесна повреда във връзка със смъртта на баща си Емад Самир Ботрос през април 2025 г., съобщава BBC. По време на престъплението Фабио е бил на 19 години.

Според медията и списание People, младежът бил обсебен от филми на ужасите и събирал кукли Чъки от поредицата "Детска игра" ("Child's Play"), в която кукла убива хора.

В деня на инцидента екипите на спешна помощ открили Емад с тежки наранявания, след като съседи подали сигнал, че чуват писъци. Фабио е бил арестуван, а полицията е открила два ножа и чук. На мястото са намерени ранени и останалите от семейството му.

Прокурорите заявили, че Фабио се е карал с баща си за ограниченията на багажа за предстоящо пътуване, когато го ударил по главата с чук. Обвинението допълва, че раненото дете в дома също е било ударено с чука, а майката на Фабио е била намушкана.

"Ботрос след това отворил чекмедже и извадил голям кухненски нож, преди да намушка жената в лицето. Момчето също е било ударено по главата с чука", заявили прокурорите.

Фабио първоначално е бил погрешно диагностициран с аутизъм и депресия, като психическото му състояние "се е влошило до най-тежкото ниво, на което близките му някога са ставали свидетели".

Според медията, след като се е признал за виновен, съдът е постановил той да бъде настанен за неопределено време в специализирано лечебно заведение.