Плугчиева: Йотова е поставена в безпрецедентна ситуация в новата ни история

МВР излезе със своя версия за намерените гилзи в хижа "Петрохан" - намерените боеприпаси не са били изстреляни от огнестрелно оръжие, а вероятно са резултат от термично въздействие.

Проверяват ли се у нас НПО-тата

"В Западна Европа, по-специално в Германия, се прави пълна ревизия на всички неправителствени организации и за съжаление, се установява, особено в т.нар. природозащитници, че има злоупотреба със средства, злоупотреба с компетентност, изземане на функции и не знам дали кореспондира пряко със случая, който ние имаме. Не мога да коментирам тази част, тъй като не съм специалист, но това, което мога да коментирам, е в две посоки - това е сигнал за безпрецедентна липса на координация и разговор между институциите", каза бившият вицепремиер и бивш зам.-министър на земеделието Меглена Плугчиева в студиото на "Денят ON AIR".

Тя попита как Министерството на околната среда сключва меморандум с НПО, без да е направена справка в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната Агенция по горите.

"Тази организация е действала с оръжия, с АТВ-та и има няколко сигнала, че е прекъсвала туристически пътеки, за ограничаван достъп на граждани. Оказва, че тази територия там е придобита от лицето, след като собственик на хижата. Така ограждат много по-голяма територия, за да действа този "охранителен режим". Справка в Изпълнителната Агенция по горите показва, че им е съставен акт и са били принудени да премахнат огражденията. Това е направено и за да запазят някакъв периметър, са кандидатствали за поставяне на пчелин", допълни Плугчиева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Даренията на Васил Терзиев

Според нея има институционални грешки.

"Слушах кмета на София, като се оказва, че той не е разпитан до момента. Той е правил дарения за огромни суми и заявява, че на тези хора им има доверие, защото те са пазели горите от незаконни сечи. Това не отговаря на истината. На мен, като гражданин на София, много обезпокоително ми се видя всичко, което кметът каза, защото очевидно това е човек, който не познава административните и държавните структури. Заради това не съм изненадана и от всичко, което се случва в София", подчерта бившият зам.-министър на земеделието.

Другият въпрос, който тревожи Плугчиева, е образователната система и как държавата "оставя без контрол частните училища" - как се преподава, какво и от кого се преподава.

"Има деца, които изобщо не са обхванати от образователната система - това е много сериозен въпрос и изисква анализ, както и корекция в законодателството ни. Ние трябва да изискваме да се получи максимална яснота по всички тези въпроси, които стават все повече. Ако бях действащ политик, щях да настоявам за оставката на кмета, защото той показва управленска немощ. Не смятам, че е узрял за този пост, който е заел", коментира още гостът.

Новият служебен премиер

"Мога да изразя съчувствие към президента Йотова, защото тя е поставена в безпрецедентна ситуация в новата ни история. Налага се от една осакатена Конституция да избере служебен премиер. Тя беше принудена да избира от по-малкото зло. Ще трябва да има някакво служебно правителство, но нека то не се товари с някакви огромни очаквания, а да се съсредоточи върху основната задача - провеждане на изборите, които се очакват през април", поясни Меглена Плугчиева.

По думите ѝ най-спешният въпрос, който трябва да се реши, е свързан с Бюджет 2026.

"Депутатите работят само на хартия, защото всички отидоха да правят предизборна кампания. Направиха тази промяна в Конституцията, да продължи да работи парламента. Аз не очаквам кардинални и сериозни решения. Най-важното е да има добра организация, максимална прозрачност", категорична е тя.