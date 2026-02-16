Доц. Борислав Цеков: Случаят "Петрохан" не е от невиждано естество

"Продължаваме промяната" инициира петиция за международно разследване на случая с шестте трупа при Петрохан и Околчица.

Никакво международно разследване по закон не може да има. Дори и хипотетично да можеше да има, не това е целта на тези, които претендират, тяхната цел е да отклоняват вниманието. Абсолютно незаконна претенция е, никога и никъде не е имало токова разследване по вътрешен криминален случай. Това коментира конституционалистът доц. Борислав Цеков в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му единствената международна помощ, която би могла да бъде поискана, е консултации. Според него обаче от такава нашите разследващи нямат нужда.

"Случаят не е от невиждано естество, това е политическо говорене. Да се засрамят всички тези политици, които искат международно разследване. Ако искат да живеят в Руанда, да отидат там и там да се кандидатират за политици. Нашето разследване е каквото е предвидено според нашето законодателство не може да се прави по претенции на партии, чиито фигури са овъртолени около тази злокобна афера, за използване на държавната власт, което тяхното правителство е дало като чадър на една неправителствена организация, да превърне мястото в частно феодално владение, самозвани еколози да ги въоръжава до зъби", каза доц. Цеков.

В ефира на Bulgaria ON AIR той изтъкна, че в САЩ, когато стане подобно престъпление, свързани публични фигури подават оставка.

"Може ли една партия толкова активно да се намесва в едно разследване, чиито високопоставени представители са замесени там по някакъв начин. Ако ме поканите, ще откажа да съм в предаване с кмета Терзиев - моралът не ми позволява. Надявам се, че прокуратурата срочно и професионално ще си свършат работата и това, което е за съд, ще отиде в съда", заяви конституционалистът.

Служебното правителство

Доц. Борислав Цеков очаква бъдещото служебно правителство да бъде съставено от фигури, които са сравнително неутрални.

"Гюров има нулев висш управленски опит, надявам се да бъде максимално обран, да не създава политическо напрежение", призова гостът.