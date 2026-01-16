Отново предсрочни избори, отново изборни експерименти

България отново отива на предсрочни избори и вероятно отново влиза в изборен експеримент в последния момент. С аргумента, че така вотът ще стане по-прост, по-надежден и по-честен.

Звучи не като опростяване, а като смяна на модела – премахва се изборът между хартия и машина и на негово място се въвежда хибридна система, в която избирателят гласува с хартиена бюлетина, но резултатът се отчита от устройство, а секционната комисия не брои, а просто приема това, което машината е отчела.

Този модел повдига въпроси, на които законопроектът не дава убедителни отговори. Как се гарантира, че бюлетината, която влиза в скенера, е получена и попълнена в самата секция, след като няма втори печат и няма физическо преброяване в края на деня? Как се предотвратява класическият контролиран вот – с предварително попълнени бюлетини или със заснемане на гласа – при положение че технологията сама по себе си не елиминира тези практики?

Още по-сериозен е въпросът за доверието в резултата, когато броенето се изважда от ръцете на хората в секциите и се прехвърля изцяло към алгоритъм, а контролното преброяване е предвидено само в ограничен процент от секциите. В такава ситуация всяко съмнение, всеки оспорван резултат и всеки политически конфликт неизбежно ще се прехвърли от изборната зала към машината, към софтуера и към този, който ги контролира.

Изборният кодекс като залог - по какви правила трябва да гласуваме? Дебат по темата в студиото на "Директно" с бившия председател на ЦИК Ивилина Алексиева-Робинсън и Жоро Пенчев от Обединение за честни избори О.Ч.И