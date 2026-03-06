Сергей Игнатов: Резултатите от проверката в училище "Космос“ са предоставени прокуратурата

В частното училище „Космос“ е извършена проверка от комисия във връзка с трагичния инцидент с ученик от училището и документите с резултатите от проверката са предоставени на Софийската градска прокуратура. Това каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Ангел Янчев от парламентарната група на „Възраждане“.

Ангел Янчев отправи въпрос към министър Сергей Игнатов относно осъществения контрол от страна на Министерството на образованието и науката (МОН) върху дейността на частното средно училище „Космос“ ООД, в което е бил записан непълнолетният ученик Александър Макулев, свързан с трагедията „Петрохан - Околчица“. Възнамерява ли МОН да анулира удостоверение № 372 от 10 юни 2024 г. на частното средно училище „Космос“, или да преустанови дейността му, включително и на предходното удостоверение от 2022 г., попита Янчев.

В частното училище „Космос“ е извършена проверка от комисия във връзка с трагичния инцидент с ученик от училището, каза министър Игнатов. Той обясни, че проверката обхваща организацията на конкретни действия и административно-управленска дейност на директора. При проверката са установени пропуски и нарушения, свързани с формалното разработване и прилагане на документи, липса на училищна документация относно организацията за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение, липса на записи за отсъствия на ученици, които не са посещавали училището, издаване на документ за завършен клас и степен на образование – без да са налице безспорни доказателства, че тези документи е следвало да бъдат издадени, каза министър Игнатов.

Документите с резултатите от проверката са предоставени на Софийската градска прокуратура за преценка за наличие на законов повод и достатъчно данни за предприемане на действия за разследване и ангажиране на наказателна отговорност, съобщи служебният образователен министър. По думите му след произнасяне на Софийската градска прокуратура по случая ще бъде взето решение за необходимостта от прилагането на чл. 340 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 43 от Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование относно статута на училището и възможността за заличаването му от регистъра на институциите.

Ангел Янчев каза, че сградата на училището „Космос“ е получена на концесия от община Горна Малина за 35 години – от 2023 г. насам, срещу сумата от около 800 лева на месец. Това е имот от 5 декара общинска собственост с 615 метра разгърната площ и в решението на Общината е посочено, че е за училището „Космос“. „Ако от МОН дерегистрирате училището, те ще загубят концесията. В заповед от 2024 г. на тогавашния министър Галин Цоков на това частно училище „Космос“ е предоставено държавно финансиране по тяхно искане, каквото право имат по закон. Сега училището продължава да получава по една дванадесета от държавата месечно, независимо от таксите, които събира“, заяви Ангел Янчев. Той призова от МОН да дерегистрират училището „Космос“.

Министър Сергей Игнатов каза, че ще се задълбочат проверките и от тази сутрин има решение за проверка в Регионалното управление на образованието, на чиято територия се намира училището. „Преди да пристъпим към законовите действия, към които призовавате, искаме да видим и какво се е случило, защото очевидно и правилно сме постъпили, че сме дали случая на прокуратурата, защото информацията не може да бъде получена само чрез проверки на МОН. Това, което ме безпокои обаче, е, че ако се дерегистрира училището, естествено ще се спре държавната помощ, която те получават. Училището има и международна регистрация и има право да продължи да работи по нея. И тогава тези ученици няма да учат български език, българска история и българска география. Това е сложният въпрос, иначе е много лесно да го дерегистрирам. Имам нужда от време и трябва да вземем правилното решение, ще обсъждаме този въпрос и в комисията“, обясни образователният служебен министър.

Министър Сергей Игнатов на 4 март отговори на актуален въпрос за училището „Космос“, който му беше зададен тогава отново от Ангел Янчев на заседанието на парламентарната образователна комисия.

На 13 февруари министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев каза, че проверката в частното училище „Космос“ още не е приключила, но първоначалните данни, които има, са, че ученикът Александър Макулев продължително време не е посещавал училището. През учебната 2024/2025 година той е отсъствал 114 от общо 170 дни, което е близо две трети отсъствия, каза тогава министър Вълчев в сутрешния блок на Българската национална телевизия.

Проверката се осъществяваше след случая "Петрохан - Околчица", при който сред починалите е и 15-годишният Александър Макулев, който е бил ученик в частното училище „Космос“.