Протестиращи срещу Румен Радев го причакаха пред БНТ

Гражданско сдружение Боец излезе на протест срещу Румен Радев. Според сдружението, "Радев, след като излезе от президентството се крие, а появите му са до момента, превръщайки се в Пеевски 2", предаде БГНЕС.

Няколко привърженици на Боец се събраха пред БНТ, където Радев има участие тази вечер и поискаха да му зададат въпроси.

Румен Радев малко преди 20.30 ч. влезе в сградата на БНТ без да се спре при протестиращите. Те скандираха "Радев е позор" и "Радев е изменник".