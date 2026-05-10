Венко Сабрутев: Гълъб Донев не е нов, той подписа „Боташ“ - най-голямата корупционна сделка

Депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев критикува част от министрите в новото правителство на "Прогресивна България" с премиер Румен Радев, което бе гласувано от 52-рото Народно събрание в петък.

Сабрутев повтори пред БНТ тезата, че ПП ще бъдат конструктивна опозиция и в същото време отхвърли като цинизъм изказването на вицепремиера Иво Христов, че тяхната партия е с "отпаднала необходимост".

Депутатът от ПП остро критикува част от назначените министри.

"Ние имаме един земеделски министър, зад който прозира кой? Таки. Хайде сега да питаме – ще се борим срещу олигархията с олигархия ли? Нека да разгледаме кой е министърът на финансите. За мен това е абсолютно скандално назначение. Гълъб Донев. Но нека да си припомним, Гълъб Донев не е нова личност. Гълъб Донев беше човекът, който беше служебен министър-председател на Радев, по чието време се подписва договорът с "Боташ". "Боташ" е най-голямата корупционна сделка в България, някога подписвана", каза Сабрутев.

Той изрази съмнения в професионалния профил на новия правосъден министър.

Сабрутев прогнозира и значително увеличение на разходите и дълга.

"Очакваме да внесат бюджет с огромен дефицит и с допълнителни дългове. И виждаме, че търсят под вола теле, за да оправдават внасянето на такъв бюджет. Говорят за големия дефицит, който се е натрупал, само че забравят да говорят за структурата на този дефицит. Защото всъщност този голям натрупан дефицит към момента в държавата идва от заплатите на администрацията. Близо 40% от този дефицит са заплатите в МВР, ДАНС, ДАТО и останалата част на администрацията. И тук въпросът е как ще борят този дефицит – като спрат автоматизмите, което иска обществото, или като теглят заеми, за да плащат тези високи заплати?", категоричен е Сабрутев.

Той добави и критика към предизборните обещания за цените.

"По време на предизборната кампания те казаха, че ще намалят

, с което спечелиха доверието на хората. И вчера Румен Радев, влизайки в Министерски съвет, обърна палачинката. Каза, че те няма да намаляват цените, а ще търсят възможност за намаляване на темпа на увеличаване. А защо това не беше казано по време на кампанията?", попита депутатът от ПП.

Според него борбата с инфлацията трябва да минава през доходите.

"Най-силният инструмент за борба с инфлацията е вдигане на доходите. Това трябва да направи правителството", добави Сабрутев.