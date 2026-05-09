Надежда Йорданова: ДБ няма да участва в избор на ВСС

Председателят на ПГ на ДБ Надежда Йорданова коментира, че изборът на нов ВСС и Инспектората към ВСС са важна стъпка за възстановяване на законността в управлението на съдебната власт.

“Ние няма да участваме в избор на Висш съдебен съвет, който се основава на партийна аритметика. Ще отстояваме да бъдат подкрепени професионалисти с доказани качества и висока почтеност”, каза бившият правосъден министър пред Nova news.

Попитана кои цели на новата власт биха били подкрепени от ДБ, Йорданова отговори, че спирането на спекулата с цените и овладяването на общественото безпокойство около поскъпването също са цели, които партията подкрепя.

“Това са цели, които ние формулирахме още в началото на годината. Но въпросът е как ще бъдат постигнати. Дяволът е в детайлите", посочи Йорданова.

Нови правила при избора на ВСС

Депутатът отбеляза, че управляващите говорят за нови правила при избора на ВСС, но до момента не са представили конкретна визия. “Ние не сме чули нито в предизборната им програма, нито в кампанията, нито от парламентарната трибуна как си представят тези нови правила", изтъкна Йорданова.

Бившият правосъден министър припомни, че ДБ вече е внесла конкретни предложения, включващи широко отваряне на номинациите за членове на ВСС; строги проверки за професионални качества и интегритет; избор на база заслуги, а не на основата на партийна лоялност.

Според нея, ако някои от групите - включително ПП откажат да подкрепят определен кандидат, "най-вероятно становището ни ще бъде общо". "От гледна точка на върховенството на правото и необходимостта да подхождаме почтено и отговорно към управлението на Висшия съдебен съвет, който трябва да отстоява независима съдебна система, ние имаме общи приоритети", подчерта Йорданова.

По думите ѝ липсата на публични аргументи подкопава доверието в институциите. Йорданова защити необходимостта от временни парламентарни комисии. “Парламентът не повдига обвинения. Но анкетните комисии са трайна практика в демократичните държави“, изтъкна тя. И даде примери - “Уотъргейт“ в САЩ; операция “Чисти ръце“ в Италия; комисията за заразената кръв във Франция.

Въпреки критиките, Йорданова желае успех на правителството. “Успехът на правителството е успех за България. Но това не означава, че ще осигурим комфортна тишина и ще позволим да се правят безобразия. Напротив - ще бъдем конструктивна опозиция“.