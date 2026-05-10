Путин се крие в бункери, а Украйна поема инициативата

Руският президент Владимир Путин проявява все по-силна параноя, губи инициативата на бойното поле и се сблъсква с растящи икономически и дипломатически затруднения. Това се посочва в анализ на Кристиан Карил, публикуван във Foreign Policy.

Според документ, изтекъл чрез европейска разузнавателна служба, Путин вече работи единствено в бункери, разпръснати из Южна Русия. Семейството му е преместено на тайни места, а никой от обкръжението му няма право да носи устройство с интернет връзка.

Нивото на параноя е обяснимо, твърди анализът. През януари американските сили са извели венецуелския президент Николас Мадуро от укрепеното му местонахождение. В края на февруари израелците са убили иранския върховен лидер Али Хаменей в първия ден на войната срещу Иран.

Бившият ръководител на украинското военно разузнаване Кирило Буданов е известен с това, че е изучавал израелските целеви ликвидации - практика, довела до убийството на редица руски офицери и политици в самото сърце на Москва.

През декември автомобилна бомба уби генерал-лейтенант Фанил Сарваров. След това, според изтеклия документ, висши служители по сигурността са провели среща в атмосфера на взаимни обвинения. Предвид факта, че Русия е правила многократни опити да убие Володимир Зеленски, Путин има всички основания да смята, че и самият той е мишена, посочва авторът.

Украйна поема инициативата на бойното поле

Според анализа инициативата на бойното поле трайно преминава в полза на Украйна. Планираното руско пролетно настъпление е било провалено, преди дори да набере скорост.

Само през март украинските сили са нанесли 35 000 загуби на Русия - пети пореден месец, в който броят на убитите и тежко ранените руснаци надхвърля темпа на набиране на нови войници.

"Украйна не просто се представя по-добре от очакваното. Времето не е на страната на Русия в тази война", казва Майкъл Кофман, старши сътрудник във "Фондация Карнеги за международен мир".

На 25 април украински дронове са ударили летище в Челябинск - на повече от 1700 километра от Украйна. Заплахата от украински атаки в един момент е затворила едновременно всички четири международни летища в Москва и вероятно е повлияла на решението на Кремъл да изключи военната техника от парада на 9 май.

Според анализа Путин дори се е почувствал принуден да помоли Доналд Тръмп да разубеди украинците от атаки по време на тържеството.

Удари по ключова инфраструктура

Украинската ударна кампания е насочена умишлено срещу ключова руска инфраструктура. Атаката срещу дестилационни колони в рафинерия в Перм в края на април е показателна, отбелязва Foreign Policy. Ударите по резервоари за съхранение дават зрелищни кадри с пожари, но тези съоръжения са лесни за ремонт. Ключова инфраструктура като дестилационните колони обаче е съвсем различен случай.

"Украинците са разработили теория за победата, включваща унищожаването на руската нефтена и газова инфраструктура", казва Бен Ходжис, бивш командващ на американските сухопътни сили в Европа.

Анализ на Reuters от края на март заключава, че кампанията е намалила руския капацитет за износ на нефт с 40%. За първото тримесечие на годината бюджетният дефицит на Русия вече е надхвърлил целевата стойност за цялата година, а финансовите служители посочват спад от 45% в приходите от нефт и газ.

При атаките срещу химически заводи, производствени мощности за полупроводници и стоманодобивни предприятия украинските сили последователно удрят ключови компоненти от индустриалните процеси, които захранват руската военна машина.

В същото време децентрализацията на украинското производство, разпръснато в малки и трудно забележими фабрики, прави ефективните руски контраудари изключително трудни.

Киев има проблеми, но Москва губи позиции

Украйна също има сериозни трудности. Залагането на дронове е отчасти продиктувано от постоянния недостиг на жива сила, а правителството продължава да се сблъсква с корупционни скандали.

Въпреки това дипломатическите позиции на Киев се засилват, докато тези на Путин отслабват, пише Кристиан Карил.

Войната в Иран е отворила нови дипломатически възможности за Украйна сред монархиите от Персийския залив. Скорошното изборно поражение на унгарския премиер Виктор Орбан е лишило Путин от най-доверения му съюзник в ЕС, което е позволило на блока да отключи пакет за помощ на Украйна в размер на 106 млрд. долара - достатъчен за осигуряване на въоръжение за дълъг период напред.

В Африка подкрепяното от Москва военно правителство в Мали губи битката срещу ислямистки бунтовници.

Дори руските военни блогъри, които дълго време бяха сред най-ентусиазираните поддръжници на войната, започват да губят вяра.

"Малко по малко предимството преминава към нашите врагове. Противникът контраатакува и успява", пише един от тях.

Може би и останалите руснаци стигат до същото заключение, предупреждава анализаторът.