Прочухме се на Джиро д'Италия: От Левски и ЦСКА до "Горчиво" и Альоша в розово

Едно от най-големите спортни събития - Джиро д'Италия, предизвика огромен интерес в България, който вероятно ще счупи рекорда по посещаемост извън Ботуша. Мемета за качеството на асфалта ни съпътсваха състезанието, като изводът е, че след още две-три обиколки, а защо не и Тур дьо Франс, и магистрала "Хемус" може да бъде завършена.

Положителните емоции обаче бяха далеч повече и освен с красиви местности, България впечатли света и със съпътстващи събития.

Детелина Стоилова и Венцислав Денев избраха спортното събитие да си кажат "Да"!

Класическата музика и балета също казаха "здравей" на най-добрите колоездачи. На сцената на "Панчарево", където всяка година има представления на Софийската опера се превърна в арена на балетно изпълнение докато камерите следяха последните километри преди финала в София.

Феновете на Левски пък пренесоха празненствата по случай спечелената 27 титла и по трасето на Джирото. Фенове с транспаранти, шалове и знамена аплодираха колоездачите и показаха на света кой е футболния шампион на България.

Големият им опонент от ЦСКА пък бе предствен с лодка в морето, на което се вееше знамето на червените.

Феновете покрай трасето пък се надяваха на скъп спомен от бутилки на звездите, но определено един се отличи с кош, който привлече вниманието на състезателите и те демонстрираха добри баскетболни умения.

В Пловдив пък премениха спорния паметник на Альоша в розово в чест на Джирото. Това не се хареса на част от русофилите, но пък тази височинна креативност само още един показа значимостта на събитието.

Римски легионери пък посрещнаха колоездачите на финала в София. Вижте атрактивната им изява в галерията на фоторепортера ни Димитър Кьосемарлиев.

Още в началото на обиколката у нас куче без повод едва не предизвика сериозно падане. Бяла болонка демонстрира характер и атакува с лай част от състезателите, които не му допаднаха.

Кучето си намери и подражател - коза, която предизвика далеч по-големи безредици при опита си да пресече пътя на колоездачите. За радост и тук се размина без инциденти.

Завършваме с един атлет, който реши да се надбягва със състезателите и трябва да признаем, че темпото му беше добро!