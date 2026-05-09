Целият свят трябва да чуе предупреждението на Русия към Зеленски, който заплашва парада за Деня на победата и да признае важността на момента", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС, организирано по случай 81-годишнината от Деня на победата.

"Това (предупреждение) беше направено, защото разбрахме, че колективният Запад, това колективно западно малцинство, прави всичко възможно, за да избегне за пореден път човеконенавистническата логика и да не чуе абсолютно екстремистките, терористични заплахи от Зеленски, за да му окаже отново политическа подкрепа, да го постави на първите страници по отношение на информацията и, разбира се, да му осигури оръжия, пари и т.н. И именно за да се събудят и да разберат сериозността на ситуацията, беше предприет набор от подходящи мерки, които след това имаха тази информационна подкрепа: ясна, разбираема и, подчертавам отново, отзивчива“, каза по време на интервюто Захарова.

Прекратяване на огъня

Руското Министерство на отбраната обяви прекратяване на огъня за 8-9 май в чест на честванията на 81-ата годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Великата отечествена война (1941-1945 г.). Министерството заяви, че Русия очаква украинската страна да последва примера. Ако обаче киевският режим се опита да атакува Москва на 9 май, за да провали честванията, руските войски ще предприемат мащабен ответен удар срещу центъра на Киев.

Захарова отбелязва, че това не са просто изявления. "Това е ясно предупреждение за ответни стъпки, които ще бъдат предприети, ако чудовищните заплахи на Зеленски, които той изрази в Ереван, бъдат изпълнени на практика. И всичко това не е просто актуално“.

Руската страна предупреди всички държави и международни организации чрез техните посолства и мисии в Москва, както и руските дипломатически мисии в чужди държави и при международни организации, че "това не е просто спешен въпрос, а че те трябва да предприемат конкретни стъпки в тази посока“, подчерта дипломатът.

Тези мерки са отговор на "агресията, която Зеленски обяви за заплаха“, добави говорителят.

По-късно Захарова заяви, че Русия разглежда заплахата на Зеленски да извърши атака с дрон срещу Москва по време на предстоящите чествания на Деня на победата като намерението на киевския режим да извърши терористичен акт.