Явор Гечев: ГЕРБ и ДПС се държат уплашено и смирено

ГЕРБ и ДПС се държат уплашено и смирено.

Това каза пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев, бивш служебен министър на земеделието, като коментира:

"Опозицията се държи по два различни начина - доста смирено и уплашено се държат ГЕРБ и ДПС, защото 131 депутати на ПБ са си 131 депутати. Но ви уверявам, че смиреността им няма да попречи дори и миг на нещата, които сме гарантирали пред българското общество и то е разграждане на този олигархичен модел".

По думите му не е важно кой седи до Делян Пеевски в Народното събрание, а кой стои до него извън парламента.

"Ние ще правим законодателство там, където му е мястото, без да изземваме други функции", заяви Явор Гечев във връзка с отказа на ПБ да подкрепи предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложени от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга "Капитал" и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС:

"Не мисля, че прекаленото крещене в залата на НС е някакъв тип легитимация. Аз вярвам в институциите. ... Парламентарна комисия не може да отсъди по този въпрос. Ако някой е правил неща, които са незаконови в тази държава, институциите трябва да го хванат и да го дадат на съда, а съдът да отсъди това, което пише в законодателството на държавата".

Според него опозицията си е изиграла брилянтно тази си роля в първите два работни дни:

"Ние се бяхме разбрали, предварително с положени техните подписи, за разпределението в правна комисия".

ПБ ще даде председателски места за представители на опозицията в парламентарни комисии, съобщи депутатът и уточни, че такава е демократичната практика.

"Не се молим на никого за гласове, но не можем да ги накараме да гласуват нещо. ... Ние ще правим това, което сме написали в програмата си. Това е опасението на опозицията, че няма да успеят да ни накарат да играем по техния дневен ред".

Обект на ревизия ще бъде всичко, правено от предходните правителства, изтъкна още Гечев.

Той потвърди, че от ПБ са имали информация за замислена провокация с вдигане на цените на горивата в деня на встъпване в длъжност на правителството на Румен Радев, затова са "използвали рупора - медиите", за да предупредят, че знаят за такива планове и да не се случват.

В понеделник (11 май) "Прогресивна България" внасят в парламента два законопроекта в усилията за овладяване на цените в страната, съобщи Явор Гечев и обясни, че става въпрос за промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите.