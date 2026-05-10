Петър Витанов: Румен Радев не е Орбан, а по-скоро има паралел с Петер Мадяр

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов отхвърли сравненията, според които Румен Радев има сходства с бившия унгарски премиер Виктор Орбан.

"Не може да се прави паралел между Виктор Орбан и Румен Радев, а по-скоро има паралел между Петер Мадяр и Радев. Обществата в двете страни търсеха коренна промяна в управлението", обясни Витанов пред Нова тв.

Парламентарните избори в Унгария, които се проведоха малко преди предсрочния вот в България на 19 април, сложиха край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, който бе близък до американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин.

Петър Витанов коментира и 10-годишното споразумение с Украйна, което беше сключено от служебното правителство на Андрей Гюров. "Не е необходима ратификация на споразумението предвид неговата специфика, защото не е международен договор", подчерта председателят на ПГ на "Прогресивна България".

Той добави, че "в крайна сметка споразумението не е широко обвързващо".

"Това е Меморандум за намерения. Трудно може да се направи нещо по него", уточни Петър Витанов.

Украйна и България подписаха на 30 април 2026 г. 10-годишно отбранително споразумение, обхващащо съвместното производство на дронове и други видове оръжия на територията на двете страни. Споразумението беше подписано по време на посещение в Киев от служебния министър-председател Андрей Гюров.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е "много доволен" от постигнатата сделка. Той подчерта, че дългосрочният характер на споразумението ще позволи "систематизиране" на сътрудничеството в областта на сигурността, особено в условията на бързо технологично развитие при дроновете - ключово оръжие в украинската отбрана срещу руската инвазия. Гюров от своя страна нарече споразумението "резултат от дълга подготовка" и подчерта, че то представлява "съвместен ангажимент към евроатлантическата сигурност", припомня БГНЕС.