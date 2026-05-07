Кой кой е в кабинета на Румен Радев

Министър на културата – Евтим Милошев Телевизионен и филмов продуцент, медиен експерт. Министър на туризма в служебния кабинет (назначен 2024 г.). Съосновател на продуцентска компания Dream Team Productions. Един от най-успешните продуценти в България, стоящ зад проекти като "Комиците", сериалите "Откраднат живот", "Дяволското гърло" и риалити формата "Survivor България". Дългогодишен член на Управителния съвет на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти (АФТП). Снимка: БГНЕС