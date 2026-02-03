Сериен убиец на кучета издирват в Русенско

Множество сигнали за застреляни домашни кучета в 4 русенски села са постъпили през последните дни в полицията, съобщава БНР. Според собствениците инцидентите се случват, докато разхождат домашните си любимци и някой стреля от далечината.

Хората предполагат, че най-вероятно става дума за един и същ извършител, тъй като действията са почти идентични.

Жителите на село Долно Абланово настояват за по-засилено полицейско присъствие и видеонаблюдение, за да се предотвратят подобни инциденти.

От полицията в Русе съобщиха, че е образувано досъдебно производство за жестоко отношение към животни по смисъла на Наказателния кодекс.

Разследващи екипи извършват проверки на място, като се събират доказателства и се разпитват свидетели.