IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Сериен убиец на кучета издирват в Русенско

Има застреляни от засада в четири села в района

03.02.2026 | 08:15 ч. 20
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Множество сигнали за застреляни домашни кучета в 4 русенски села са постъпили през последните дни в полицията, съобщава БНР. Според собствениците инцидентите се случват, докато разхождат домашните си любимци и някой стреля от далечината.  

Хората предполагат, че най-вероятно става дума за един и същ извършител, тъй като действията са почти идентични. 

Жителите на село Долно Абланово настояват за по-засилено полицейско присъствие и видеонаблюдение, за да се предотвратят подобни инциденти. 

От полицията в Русе съобщиха, че е образувано досъдебно производство за жестоко отношение към животни по смисъла на Наказателния кодекс.
Разследващи екипи извършват проверки на място, като се събират доказателства и се разпитват свидетели.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кучета сериен убиец русенско четири села
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem