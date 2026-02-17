IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Втори ден Шумен е без вода заради сериозна авария

На осем точки в града са разположени водоноски с питейна вода

17.02.2026 | 09:55 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Жителите на Шумен продължават да са без водоснабдяване след сериозна авария в помпената станция на града. В помощ на хората на осем различни точки са разположени водоноски с питейна вода.

Причината за повредата е хидравличен удар, предизвикан от проблеми с електрозахранването в съоръжението. Инцидентът е станал в неделя и е довел до наводнение на част от оборудването в станцията, което допълнително е усложнило ситуацията.

В понеделник екипи са демонтирали засегнатите електрически компоненти, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване и оценка на щетите.

От  ВиК – Шумен съобщиха, че при благоприятно развитие до края на днешния ден може да започне поетапно пълнене на системата и постепенно възстановяване на водоподаването.

Властите уверяват, че се работи по възможно най-бързото отстраняване на аварията, като целта е нормалното водоснабдяване да бъде възстановено в кратки срокове, предаде БНТ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Шумен вода авария
