Втори ден Шумен е без вода заради сериозна авария

Жителите на Шумен продължават да са без водоснабдяване след сериозна авария в помпената станция на града. В помощ на хората на осем различни точки са разположени водоноски с питейна вода.

Причината за повредата е хидравличен удар, предизвикан от проблеми с електрозахранването в съоръжението. Инцидентът е станал в неделя и е довел до наводнение на част от оборудването в станцията, което допълнително е усложнило ситуацията.

В понеделник екипи са демонтирали засегнатите електрически компоненти, които са изпратени в специализирана лаборатория за изсушаване и оценка на щетите.

От ВиК – Шумен съобщиха, че при благоприятно развитие до края на днешния ден може да започне поетапно пълнене на системата и постепенно възстановяване на водоподаването.

Властите уверяват, че се работи по възможно най-бързото отстраняване на аварията, като целта е нормалното водоснабдяване да бъде възстановено в кратки срокове, предаде БНТ.