Започва деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report 2026

Инициативата отличава авторите, които поставят фактите, проверената информация и обществения интерес на първо място

06.02.2026 | 11:26 ч.
Колаж: Dir.bg

Колаж: Dir.bg

Започва деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report - инициатива на българския интернет портал Dir.bg, която през годините се утвърди като стандарт за качество в онлайн журналистиката у нас.

Конкурсът продължава мисията си да открива и отличава журналисти и автори, които работят с достоверни източници, правят ясно разграничение между факт и мнение и поставят обществения интерес над лични, корпоративни или политически влияния.

Платформата на конкурса - webreport.bg, вече приема кандидатури.

Срокът за подаване на материали е от 5 февруари до 31 март 2026 г.

И през 2026 г. ще бъдат отличени най-добрите материали в категориите:

  • Общество; 
  • Истински истории; 
  • Икономика; 
  • Технологии и иновации; 
  • Култура и изкуство; 
  • Спорт.

Допустими за участие са журналистически материали във формат:

  • Разследване; 
  • Репортаж; 
  • Интервю; 
  • Коментар и анализ; 
  • Очерк-портрет; 
  • Фоторепортаж; 
  • Видеорепортаж; 
  • Подкаст.

По време на церемонията ще бъдат връчени и специални награди на журито, сред които отличия за фоторепортаж, видеорепортаж, подкаст, „Зелено перо“, „Гореща точка“, „Млад автор“ и „Журналистическо майсторство“.

Водещи имена в българските медии ще четат, гледат, анализират и оценяват стотиците авторски материали, които конкурсът очаква и тази година, след силния интерес в предишните издания.

В журито отново са генералният директор на БТА Кирил Вълчев, водещият на "120 минути" по bTV Светослав Иванов, Методи Владимиров - водещ и изпълнителен продуцент "Новини" в NOVA, журналистът и писател Анна Заркова, журналистът и основател на кампанията "Будител на годината" Ива Дойчинова, главният редактор на Dir.bg Никола Костадинов, председателят на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров, Евгени Димитров - основател на агенция "Булфото", Илияна Захариева - директор "Корпоративни комуникации" в А1 и Александър Попов - главен редактор на Dnes.bg. Тази година към тях се присъединяват още две утвърдени лица и гласове на журналистическата професия - журналистът и водещ в дирекция "Информация" на БНТ Аделина Радева и Валерия Николова - заместник-главен редактор на направление "Актуални предавания" на програма "Хоризонт" - БНР.

Investor Media Group е медиен партньор на инициативата.

