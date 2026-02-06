Започва деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report 2026

Започва деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report - инициатива на българския интернет портал Dir.bg, която през годините се утвърди като стандарт за качество в онлайн журналистиката у нас.

Конкурсът продължава мисията си да открива и отличава журналисти и автори, които работят с достоверни източници, правят ясно разграничение между факт и мнение и поставят обществения интерес над лични, корпоративни или политически влияния.

Платформата на конкурса - webreport.bg, вече приема кандидатури.

Срокът за подаване на материали е от 5 февруари до 31 март 2026 г.

И през 2026 г. ще бъдат отличени най-добрите материали в категориите:

Общество;

Истински истории;

Икономика;

Технологии и иновации;

Култура и изкуство;

Спорт.

Допустими за участие са журналистически материали във формат:

Разследване;

Репортаж;

Интервю;

Коментар и анализ;

Очерк-портрет;

Фоторепортаж;

Видеорепортаж;

Подкаст.

По време на церемонията ще бъдат връчени и специални награди на журито, сред които отличия за фоторепортаж, видеорепортаж, подкаст, „Зелено перо“, „Гореща точка“, „Млад автор“ и „Журналистическо майсторство“.

Водещи имена в българските медии ще четат, гледат, анализират и оценяват стотиците авторски материали, които конкурсът очаква и тази година, след силния интерес в предишните издания.

В журито отново са генералният директор на БТА Кирил Вълчев, водещият на "120 минути" по bTV Светослав Иванов, Методи Владимиров - водещ и изпълнителен продуцент "Новини" в NOVA, журналистът и писател Анна Заркова, журналистът и основател на кампанията "Будител на годината" Ива Дойчинова, главният редактор на Dir.bg Никола Костадинов, председателят на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров, Евгени Димитров - основател на агенция "Булфото", Илияна Захариева - директор "Корпоративни комуникации" в А1 и Александър Попов - главен редактор на Dnes.bg. Тази година към тях се присъединяват още две утвърдени лица и гласове на журналистическата професия - журналистът и водещ в дирекция "Информация" на БНТ Аделина Радева и Валерия Николова - заместник-главен редактор на направление "Актуални предавания" на програма "Хоризонт" - БНР.

Investor Media Group е медиен партньор на инициативата.