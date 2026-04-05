Русия променя тактиката си в Украйна, за да изчерпи ПВО ресурсите

Русия променя тактиката си в Украйна в явен опит да изчерпи средствата за противовъздушна отбрана, като например американските ракети „Патриот“, които са били пренасочени за войната в Иран, заявиха висши украински военни представители. През последните две седмици руските сили проведоха многократни въздушни атаки посред бял ден, някои от които продължиха до 24 часа и при които бяха използвани до 1000 дрона, с цел да се изчерпят скъпите ракети и да се изтощят мобилните екипи за прехват, пише The Times.

Войната на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран наложи на Пентагона да изразходва ценни оръжия за противовъздушна отбрана, за да защити региона на Персийския залив, който е подложен на многократни атаки от Техеран, и доведе до скок в цените на петрола, подхранвайки военната икономика на Владимир Путин.

Полковник Юрий Игнат, ръководител на отдела за комуникации на украинските въздушни сили, заяви, че последните руски атаки са целенасочен опит да се изчерпят ценните средства за противовъздушна отбрана, по-специално ракетите Pac-3, използвани в системите „Патриот“, които струват по 4 милиона долара всяка.

Откакто войната започна преди повече от четири години, Русия провеждаше мащабни удари с дронове и ракети предимно през нощта. През изминалия месец обаче Русия не само изстреля рекорден брой дронове към Украйна – над 6500 от началото на войната – но и през последните две седмици многократно следваше нощните обстрели с още стотици дронове и ракети през деня.

В петък хората в цяла Украйна бяха събудени от сирени за въздушно нападение в 3 часа сутринта – началото на масивна атака, която продължи десет часа и включваше 542 дрона, 27 крилати ракети и десет балистични ракети. Въпреки че 515 дрона бяха пресечени и 26 ракети унищожени, някои успяха да пробият, разрушавайки 18 сгради в Житомирска област, убивайки двама души в Харков и удряйки ветеринарна клиника в Киев, при което загинаха 20 животни.

Това беше третата подобна атака през последните 12 дни, като първата започна с 24-часова бомбардировка от 18:00 ч. на 23 март, която постави рекорд по брой изстреляни дронове и ракети – 984 – и удари градове на запад, далеч от фронтовата линия.

Президентът на Украйна Зеленски призова за великденско примирие.

Вместо това, каза той, „руснаците само засилиха ударите си, превръщайки това, което трябваше да бъде тишина в небето, в великденска ескалация“.

Показвайки военна карта на атаката от петък в цяла Украйна, на която рояци от червени самолети отбелязват дронове, нахлуващи в последователни вълни от север, изток и юг, полковник Игнат заяви, че освен иранските дронове „Шахед“ руснаците изпращат и руски дронове-примамки „Гербера“, които са проектирани да имитират „Шахед“ със същата V-образна форма на крилото, но носят много по-малки експлозиви.

Запасите от американски ракети „Патриот“ по целия свят бързо намаляват, тъй като страните от Персийския залив ги използват, за да отблъскват иранските атаки. А администрацията на Тръмп даде ясно да се разбере, че има други приоритети освен нуждите на Киев.

Украинското правителство е толкова загрижено, че Вашингтон може да спре бъдещите доставки, дори и тези, платени чрез европейско финансиране, че планира да се обърне директно към американския народ и Конгреса.

Въпреки че системите „Патриот“ са най-ефективни, Игнат посочи, че те не са единствените средства за противовъздушна отбрана, които украинците използват. Те са внедрили „многослойна система“ на „зониране“, каза той, като използват различни по-малки системи за противовъздушна отбрана, включително британските Terrahawk Paladins, Star Streaks и Raven, за да прихващат дронове, така че до момента, в който ракетите достигнат Киев, по-голямата система „Патриот“ да трябва да се справя с по-малко от тях.

Освен такива наземни системи и собствените украински прехващачи на дронове, като тези, които Зеленски сега предоставя на страните от Персийския залив, те разгръщат и хеликоптери по начини, които никога преди не са били използвани, за да поразят цели във въздуха, каза Игнат. Транспортните хеликоптери Ми-8, например, редовно превозват мобилни групи прехващачи.

Въпреки увеличаването на атаките с дронове, нещата не вървят толкова добре на фронта за Москва, която за първи път от шест месеца насам загуби територия в Украйна. Въпреки че фронтовата линия с дължина 745 мили остава до голяма степен статична, украинските войски си върнаха малко над десет квадратни мили през март, според проучване на базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната – първият случай, в който се отчита нетна печалба от октомври насам.