Русия, Унгария, Сърбия и Турция засилват охраната на "Турски поток"

Русия, Унгария, Сърбия и Турция са се договорили да засилят охраната на газопровода "Турски поток", по който се транспортира руско синьо гориво за унгарските потребители.

Това обяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто след телефонен разговор с колегите си от Сърбия и Турция, както и с руския заместник-министър на енергетиката.

Сиярто уточни, че на територията на Унгария съоръжението ще се охранява от армията.

По-рано днес сръбският президент Александър Вучич съобщи, че в близост до трасето на газопровода в автономната област Войводина е било намерено взривно устройство. Вучич информира за инцидента унгарския премиер Виктор Орбан.

"Разговарях по телефона с премиера Виктор Орбан, когото запознах с първите резултатите от разследването във връзка със заплахите за критичната газова инфраструктура, която свързва Сърбия и Унгария. Нашите подразделения намериха взривно устройство с голяма разрушителна мощ и детонатори", написа Вучич в "Инстаграм", съобщи БНР.

След спешно заседание на Съвета по отбрана, Орбан обяви, че случилото се в северна Сърбия е опит за саботаж, без да обвини директно Киев, но добави:

"Години наред Украйна полага усилия да отреже Европа от руските енергоресурси. Те взривиха "Северен поток" в Балтийско море, закриха газопровода снабдяващ Унгария, а тази година ни поставиха и под петролната блокада като затвориха петролопровода "Дружба". Руският участък на "Турски поток" е под постоянни военни удари. Тези усилия на Украйна представляват зивотозастрашаваща заплаха за Унгария".

Сиярто обвини Украйна в опит да взриви газопровода, като нарече това "част от атаките на киевския режим срещу енергоснабдяването на Унгария и нападение срещу суверенитета на страната". Като атака срещу унгарския суверенитет определи станалото и говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова.

От украинското министерство на външните работи категорично отрекоха обвиненията. "Украйна няма нищо общо с това", написа в Х говорителят на ведомството Георгий Тихий. "Най-вероятно това е руска диверсия като част от намесата на Москва в унгарските избори", допълни той.