Велики понеделник е, за православните християни започва Страстната седмица

За православните християни в България започва Страстната седмица - последната седмица в земния живот на Исус Христос. Всеки един от дните проследява страданията на Исус до Голгота, където е подложен на кръстна смърт и дава живота си за спасението на човечеството.

През първите дни на Страстната седмица във всички храмове и манастири се отслужва "Последование на Жениха", припомни отец Петър Славов от Софийския митрополитски катедрален храм "Света Неделя": "Христос се оприличава на жених и се казва "Ето Женихът идва" и ние сме тези, които трябва да Го посрещнем като в едно събитие. Както в сватбата женихът е главното лице, така и Христос в църквата е глава и основа на църквата."

В първия ден от Стрестната седмица, наричан още Велики понеделник, църквата поменува старозаветния праотец Йосиф, който бил предаден от своите братя в плен.

"И с това ни напомня и изобразява Христос, че дори и в плен той помага на египетския фараон. Издига се до втори след него и когато настъпва глад във външната земя той именно спасява неговия род и неговите братя."

В този ден се припомня и случката със смоковницата, която Христос вижда, че е отрупана с листа, но няма нито един плод: "Това събитие е да ни напомни, че не само външно ние трябва да се украсяваме, а по-важни са делата на нас човеците."