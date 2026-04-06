Възстановено е движението на влакове между Царева ливада и Трявна

Свлякла се скална маса бе затворила линията

06.04.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка БГНЕС

Движението на влаковете между Царева ливада и Трявна е напълно възстановено, съобщиха от Национална компания железопътна инфраструктура. Трафикът беше спрян, след като бърз пътнически влак по линията Русе–Пловдив дерайлира заради свлякла се скална маса, ударила локомотива.

При инцидента са ранени четирима души, като трима от тях са били откарани в болница. Повреденият локомотив вече е отстранен от железния път, а екипи са работили по възстановяването на трасето.

Според експерти машината вероятно няма да бъде ремонтирана и ще бъде използвана за резервни части. Всички пътници от дерайлиралия влак са били транспортирани до крайните си дестинации, а движението вече се извършва нормално.

